У неї є перевага, – Петренко прокоментував призначення Верещук міністеркою

Ірину Верещук призначили міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вона має низку переваг на цій посаді.

Про це заявив політолог Ігор Петренко. Він переконаний, що Ірина Верещук доволі професійна людина.

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Верещук призначили міністеркою

Як зауважив політолог, Верещук має низку переваг на посаді очільниці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У неї є перевага – вона вийшла з депутатського корпусу. Для МінТОТу зараз важлива розробка і ухвалення відповідної нормативно-правової бази. Ігор Петренко Політолог

За його словами, у Верещук є повага від депутатів. Це дозволить міністерці легше знаходити порозуміння й необхідні голоси під час голосування. Крім того, Петренко переконаний, що Верещук знає, як працювати з міжнародними партнерами та "донорами". Ці навички можуть стати їй у пригоді.

На думку політолога, Верещук була зацікавлена у новій посаді, адже зазначала, що прагне працювати у Кабміні. "Це зростання для неї. Думаю, вона покаже результат", – додав він.

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