Неймовірні відкриття 2018 року, які змінили медицину

Прорив у лікуванні раку, хвороби Альцгеймера, відкриття нового мікрооргану в організмі людини, створення вакцин від ВІЛ, перші ГМО-діти – цим дивували нас вчені з різних куточків світу впродовж 2018 року.

Здоров’я 24 підготувало для вас лише найважливіші дослідження вчених.

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Унікальний метод лікування раку

Джеймс П. Еллісон та Тасуку Хонджо у 2018 році здобули Нобелівську премію з фізіології та медицини за новий метод терапії раку, який вони розробили у 90-х роках XX століття. Лікування полягає у тому, щоб допомогти організму самостійно атакувати онкоклітини.

Відкриття полягає у тому, що імунна система може знімати з гальм імунні клітини, атакуючи ракові пухлини. Виявилося, що клітинний білок CTLA-4 може гальмувати Т-клітини – тип білих кров'яних тілець, які обороняють організм від вірусів, бактерій тощо. За допомогою антитіл CTLA-4 миші змогли вилікуватись від раку.

Вчені також відкрили білок PD-1, який був виражений на поверхні Т-клітин і має дію, схожу до CTLA-4, проте працює за іншим механізмом. Результати підтвердили: блокада PD-1 є перспективною стратегією боротьби з раком.

Перші ГМО-діти

Вчений з Шеньчженя Хе Янкуй стверджує, що він зміг відредагувати гени новонароджених дівчат-близнят за допомогою технології CRISPR-Cas9. Остання дозволяє редагувати ДНК, точніше, переписувати певні фрагменти геному (сукупність генів).

Дослідник зазначає, що редагування відбулося під час екстракорпорального або штучного запліднення.

Штучне запліднення – що це? Це процес, під час якого яйцеклітини запліднюються зі сперматозоїдами поза межами організму. Після успішного запліднення ембріон вводять в матку.

Коли ембріонам було від 3 до 5 днів, кілька клітин видалили та перевірили на редагування. Вчений стверджує, що таким чином він зробив цих дітей стійкими до ВІЛ-інфекції.



Вчений Хе Янкуй, який вперше відредагував гени дітям до народження

Новий мікроорган в організмі людини

Австралійські науковці з Інституту медичних досліджень Гарвана за допомогою методу "3D-мікроскопії" виявили досі невідомий науці новий мікроорган. Вчені назвали його "субкапсулярним проліферативним центром". Він складається з імунних клітин різних видів.

Він є із зовнішнього боку лімфатичних залоз, його функцією є виявлення нових інфекцій. Мікроорган має свого роду пам'ять, у якій зберігається інформація про попередні інфекції та вакцинації. Він дає про себе знати тільки тоді, коли у тіло потрапляє невідома досі їй інфекція. Мікроорган виявили у людей та мишей.

Метод швидкого знищення ракових клітин

Вчені з Університету Стенфорд створили новий метод променевої терапії, який дозволить знищити клітини раку за лічені секунди.

За основу цього ноу-хау, яке отримало назву ФАЗЕР (PHASER), взяли фізику високих енергій. Цей вид променевої терапії дозволить значно скоротити час на лікування. Онкохворим достатньо пройти два чи три сеанси, кожен з яких триватиме лічені секунди. Наразі ж хворим на рак доводиться опромінюватися впродовж кількох хвилин.

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Цей вид терапії допоможе уникнути побічних ефектів – за лічені секунди пацієнт не поворухнеться, а промені завдяки своїй методиці не будуть вбивати здорові клітини.



Новий метод може знищувати онкоклітини за лічені секунди

Вагомий крок у лікуванні хвороби Альцгеймера

Попри те, що наразі не існує жодних ліків від хвороби Альцгеймера, професор університету Дюссельдорфа Дітер Вілльболд виявив схожі за структурою білка бета-амілоїду "стопки". Саме накопичення бета-амілоїдів у тканинах мозку призводить до хвороби Альцгеймера.

Науковці створили білок PRI-002, який здатний дестабілізувати "стопки" до того, як вони почнуть шкодити іншим клітинам.

Препарат має особливий хімічний склад, та попри це він подолав першу фазу клінічних випробувань на здорових добровольцях. Вчені не зафіксували жодних побічних наслідків.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Вакцина від відомих штамів ВІЛ

Експериментальну вакцину, яка може прищепити імунітет до 30% відомих штамів ВІЛ, розробили вірусологи зі США. Поштовхом до створення вакцини стало відкриття антитіла у крові одного з носіїв вірусу, вчені уже назвали його – N123-VRC34.

Антитіло приєднується не до оболонки ВІЛ, а до білка gp41 – з його допомогою вірус взаємодіє зі здоровою клітиною. Попри те, що структура ВІЛ постійно змінюється, принцип роботи білка gp41 залишається незмінним.

Тест на рак

Група дослідників з Квінсленда, Австралія, розробила швидкий та універсальний тест на рак. Виявити онкозахворювання можна буде за 10 хвилин, але тест не показує, де саме присутні ракові клітини. Точність тесту – 90%. Вчені виокремили унікальну наноструктуру ДНК, яка є спільною у людей з раком.

Вони створили індикатор – розчин на основі води та наночастинок золота. Якщо туди додати ДНК зі здорових клітин, то він стане синім, а якщо клітини виявляться хворими, то розчин не змінюватиме свій колір, тобто залишиться рожевим.

Пломба, яка може відновлювати структуру зуба

Вчені з Ноттінгемського та Гарвардського університету розробили унікальну пломбу, яка не лише здатна лікувати карієс, а й відновлювати структуру зуба. Розробка містить клітини, які активізують ріст мінералізованої тканини зуба – дентину. Зуб складається з дентину на 70-71%.



Вчені створили пломбу, яка може відновлювати структуру зуба

За словами дослідників, зубні пломби токсичні для клітин, і тому вони несумісні з тканиною пульпи, що заповнює порожнину зуба. А от новий біоматеріал можна розміщувати у контакті з тканинами пульпи.

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Імплант, який допоміг паралізованій людині ходити

Медики зі Швейцарії зробили неможливе – 30-річний паралізований чоловік, якому прогнозували довічний параліч, почав ходити. Вчені вживили електростимулятори трьом пацієнтам з травмами хребта.



Електростимулятор допоміг паралізованому чоловіку ходити самостійно

Травми хребта порушують зв'язок спинного мозку та головного мозку, тож вчені за допомогою імплантів подолали ці розриви. Електростимулятор допоміг паралізованому чоловіку ходити самостійно, а вже через два дні його рух став природним. Інші чоловіки також відновили контроль над м’язами завдяки електростимуляторам.

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