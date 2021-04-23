Тільки у нейтральній країні, – Кравчук про зустріч Зеленського та Путіна

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна з питань двосторонніх відносин може пройти тільки в нейтральній країні. Український лідер не поїде до країни-агресора домовлятися з її главою.

Варіанти країн, в яких могли б зустрітися президенти України та Росії, назвав голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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Кравчук про можливу зустріч Зеленського та Путіна

Якщо у Путіна виникає ідея переговорів глобального масштабу щодо відносин Росії та України, то це може бути тільки нейтральна країна. Ну, скажімо, Фінляндія або Швейцарія, але в жодному випадку не Росія,

– заявив Кравчук.

Запрошення Зеленському приїхати до Москви він оцінює як бажання Путіна, "аби йому кланялися і просили припинити війну".

Водночас Кравчук наголосив, що український президент пропонував зустрітися будь-де на Донбасі, тобто це могли бути окуповані Донецьк або Луганськ.

Зустріч глав України та Росії: основне