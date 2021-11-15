Незаконний і ганебний факт, – адвокат каже, що до Саакашвілі не пустили консиліум лікарів

Міхеіл Саакашвілі, стан здоров'я якого суттєво погіршився через голодування, потребує медичної допомоги. Однак 14 листопада до нього не впустили консиліум лікарів, сформований грузинським МОЗ.

Адвокат політика повідомив, що медики прочекали під лікувальним закладом глданської в'язниці №18 дві години. За його словами, після цього їм сказали, що робочий час закінчений.

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Сьогодні (14 листопада – 24 канал) перший випадок, коли Саакашвілі було відмовлено в реалізації права на захист здоров'я. Це незаконний та ганебний факт,

– зазначив правозахисник.

Політика відмовились везти у суд

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії поінформувала, що Саакашвілі припинив значну частину лікування, а присутність на судовому процесі становить додатковий ризик для його здоров'я.

За їхніми словами, у разі ухвалення відповідного рішення буде забезпечено дистанційну участь політика в засіданні та можливість проведення його у лікувальній установі для ув'язнених №18.

Голодування Саакашвілі у в'язниці

Міхеіл Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня, коли його затримали та запроторили до в'язниці у Грузії. Незважаючи на вмовляння близьких і соратників він відмовлявся їсти.

На початку листопада українська нардепка Єлизавета Ясько казала, що політик схуд на 20 кілограмів. 8 листопада його терміново госпіталізували вертольотом з в'язниці у лікарню.

Адвокат Ніка Гварамія 11 листопада заявив, що третій грузинський президент вирішив припинити своє голодування. Відтак, Саакашвілі відмовлявся від їжі протягом місяця й 11 днів.