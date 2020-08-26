Незавершене будівництво "Аркади": які комплекси добудують і хто це зробить
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво житлових комплексів, яке не закінчив банк "Аркада", можуть відновити. Для цього Кличко доручив Київміськбуду провести аудит ЖК "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах".
Після оприлюднення результатів аудиту інвесторам запропонують алгоритм завершення будівництва трьох житлових комплексів у Києві. Про це Кличко заявив під час брифінгу 26 серпня, повідомляє 24 канал.
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Я вже дав відповідне доручення і сподіваюся, через кілька місяців ми отримаємо більш детальну інформацію про це (результати аудитів – 24 канал),
– наголосив Кличко.
Від проєктів "Аркади" зазнали втрат тисячі сімей
Спонсорували будівництво житла від "Аркади" понад 11 тисяч сімей. За словами Кличка, попередня сума, яку люди вже вклали у три нереалізовані проєкти "Аркади", наразі перевищує 13 мільярдів гривень.
Будівництво житлових комплексів у Києві через банк "Аркада": що відомо
- Від нереалізованих проєктів "Аркади" постраждали понад 30 тисяч людей.
- Через фінансові проблеми банку та забудовника люди так і не змогли отримати житло у комплексах "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах".
- У травні та липні 2020 року інвестори "Аркади" провели дві акції протесту. Вони навіть планували встановити наметове містечко біля Офісу Президента, однак це зробити завадила поліція.
- Віталій Кличко заявив, що міська влада підтримує обманутих вкладників. Очільник Києва провів три зустрічі, в яких взяли участь представник міської влади, інвесторів, забудовника та банку "Аркада".
- Після переговорів влада Києва заявила, що готова сприяти відновленню будівництва, однак робота так і не відновилася.
- Окружний адмінсуд Києва відмовився скасовувати рішення НБУ, за яким "Аркада" не може продавати житло у своїх проєктах або скеровувати гроші з депозитів на будівництво.
- 25 серпня НБУ визнав банк "Аркада" банкрутом.
- Глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що вкладникам повернуть гроші.