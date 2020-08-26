Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво житлових комплексів, яке не закінчив банк "Аркада", можуть відновити. Для цього Кличко доручив Київміськбуду провести аудит ЖК "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах".

Після оприлюднення результатів аудиту інвесторам запропонують алгоритм завершення будівництва трьох житлових комплексів у Києві. Про це Кличко заявив під час брифінгу 26 серпня, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Чому банк "Аркада" став неплатоспроможним: річ не у коронакризі

Я вже дав відповідне доручення і сподіваюся, через кілька місяців ми отримаємо більш детальну інформацію про це (результати аудитів – 24 канал),

– наголосив Кличко.

Від проєктів "Аркади" зазнали втрат тисячі сімей

Спонсорували будівництво житла від "Аркади" понад 11 тисяч сімей. За словами Кличка, попередня сума, яку люди вже вклали у три нереалізовані проєкти "Аркади", наразі перевищує 13 мільярдів гривень.

Будівництво житлових комплексів у Києві через банк "Аркада": що відомо