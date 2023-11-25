"Незліченні та незлічені": звернення Зеленського до Дня пам'яті жертв Голодоморів
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 25 листопада звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів. Він вкотре нагадав, що стоїть за цим днем та чому важливо зберігати пам'ять замордованих у 20 столітті.
Він також нагадав про важливу традицію – запалити свічку пам'яті о 16:00. Головні тези звернення Зеленського до українців – передає 24 Канал.
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Мільйони замордованих
Володимир Зеленський наголосив, що щороку в кінці листопада українці відчувають холод і мороз незалежно від умов перебування – він всередині. Четверта субота листопада – День пам'яті жертв Голодоморів. Народ відчуває біль та гнів внаслідок несправедливості, яку йому довелося пережити.
Мільйони невинних та замордованих. Незлічені та незліченні. Незлічені тоді, коли у графі "причина смерті" писали що завгодно, окрім правди. Бездушно списували людей тисячами, не вважали за потрібне рахувати, не вважали людей людьми. Незліченні загалом,
– акцентував президент.
Заморені голодом, що падали в полі, на дорозі, у себе на подвір'ї – невідомо, скільки їх. Зеленський наголосив, що тоді вожді мали одну потребу – щоб усі мовчали. Рідні не мали змоги доводити правду та шукати, а тоді стало пізно.
Історія та пам'ять
Володимир Зеленський ще раз акцентував, що 25 листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів. Рівно о 16:00 на їх честь по всій країні громадяни запалять свічки пам'яті. Зі своїми родинами, дітьми та онуками.
І ми розкажемо історію. Ця свічка розповість їм історію, яку вони повинні знати, пам'ятати та передавати своїм дітям та онукам. А ті – своїм дітям та онукам,
– сказав Зеленський.
Поки горітиме ця свічка, доти не згасатиме спогад про мільйони. Про тих, що створили загрозу для імперського утворення, що були вільними людьми. Це трагедія не лише вбитих, а й ненароджених. Ми плачемо та мовчимо так тихо, що це має чути весь світ.
Володимир Зеленський наголосив, що імена та біографії винних мають бути покарані ганьбою та соромом. Правда – це найменше, що можна зробити для вшанування. Президент подякував усім державам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу. І водночас закликав світ об’єднатись і засудити злочини минулого, щоб зупинити злочини сьогодення.
Наступник злочинних дій
Справедливості потрібні живі свідки. Ті, хто побачить, як російське зло буде покаране. І ті, хто розкаже не тільки про те, через що довелося пройти нашим людям, а й про те, як наші люди поставили справедливу крапку в намаганнях знищити Україну,
– сказав Зеленський.
Президент висловив шану всім українцям, що загинули в у 20-х, 30-х та 40-х роках минулого століття. Він побажав, нехай тепло від мільйона свічок зігріє мільйони їхніх душ.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Атака росіян до Дня пам'яті
Росія 25 листопада запустила по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе. Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 годин. ППО в Києві збила 71 з 75 "Шахедів".
Атакували окупанти прямо в День пам'яті жертв Голодоморів, на 90-ті роковини. Володимир Зеленський переконаний, що Росія обрала таку дату не випадковою – це свідомий терор. Крім цього, він сказав, що керівництво Росії пишається тим, що може вбивати.