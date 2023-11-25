"Незліченні та незлічені": звернення Зеленського до Дня пам'яті жертв Голодоморів

Володимир Зеленський 25 листопада звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів. Він вкотре нагадав, що стоїть за цим днем та чому важливо зберігати пам'ять замордованих у 20 столітті.

Він також нагадав про важливу традицію – запалити свічку пам'яті о 16:00. Головні тези звернення Зеленського до українців – передає 24 Канал.

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Мільйони замордованих

Володимир Зеленський наголосив, що щороку в кінці листопада українці відчувають холод і мороз незалежно від умов перебування – він всередині. Четверта субота листопада – День пам'яті жертв Голодоморів. Народ відчуває біль та гнів внаслідок несправедливості, яку йому довелося пережити.

Мільйони невинних та замордованих. Незлічені та незліченні. Незлічені тоді, коли у графі "причина смерті" писали що завгодно, окрім правди. Бездушно списували людей тисячами, не вважали за потрібне рахувати, не вважали людей людьми. Незліченні загалом,

– акцентував президент.

Заморені голодом, що падали в полі, на дорозі, у себе на подвір'ї – невідомо, скільки їх. Зеленський наголосив, що тоді вожді мали одну потребу – щоб усі мовчали. Рідні не мали змоги доводити правду та шукати, а тоді стало пізно.

Історія та пам'ять

Володимир Зеленський ще раз акцентував, що 25 листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів. Рівно о 16:00 на їх честь по всій країні громадяни запалять свічки пам'яті. Зі своїми родинами, дітьми та онуками.

І ми розкажемо історію. Ця свічка розповість їм історію, яку вони повинні знати, пам'ятати та передавати своїм дітям та онукам. А ті – своїм дітям та онукам,

– сказав Зеленський.

Поки горітиме ця свічка, доти не згасатиме спогад про мільйони. Про тих, що створили загрозу для імперського утворення, що були вільними людьми. Це трагедія не лише вбитих, а й ненароджених. Ми плачемо та мовчимо так тихо, що це має чути весь світ.

Володимир Зеленський наголосив, що імена та біографії винних мають бути покарані ганьбою та соромом. Правда – це найменше, що можна зробити для вшанування. Президент подякував усім державам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу. І водночас закликав світ об’єднатись і засудити злочини минулого, щоб зупинити злочини сьогодення.

Наступник злочинних дій

Пряма наступниця СРСР – Росія, використовує голод як зброю і зараз. Викрадене зерно, блокада міста, удар по портах, зерносховищах та елеваторах. Це все минуле, яке повернулося, що не було засуджене, не було зупинене.

Справедливості потрібні живі свідки. Ті, хто побачить, як російське зло буде покаране. І ті, хто розкаже не тільки про те, через що довелося пройти нашим людям, а й про те, як наші люди поставили справедливу крапку в намаганнях знищити Україну,

– сказав Зеленський.

Президент висловив шану всім українцям, що загинули в у 20-х, 30-х та 40-х роках минулого століття. Він побажав, нехай тепло від мільйона свічок зігріє мільйони їхніх душ.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Атака росіян до Дня пам'яті

Росія 25 листопада запустила по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе. Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 годин. ППО в Києві збила 71 з 75 "Шахедів".

Атакували окупанти прямо в День пам'яті жертв Голодоморів, на 90-ті роковини. Володимир Зеленський переконаний, що Росія обрала таку дату не випадковою – це свідомий терор. Крім цього, він сказав, що керівництво Росії пишається тим, що може вбивати.