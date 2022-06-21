Ні до чого іншого, крім катастрофи не призведуть: Джонсон застеріг партнерів від поступок Росії

Борис Джонсон пообіцяв, що Велика Британія неухильно буде підтримувати Україну у війні з Росією. Прем'єр-міністр Британії застеріг, що будь-які поступки Росії щодо України призведуть до "катастрофи".

Джонсон вважає, що поступки можуть підбадьорить Росію

Офіційний представник глави британського уряду процитував Бориса Джонсона. За словами лідера Британії, не можна допускати, що поступки Путіна приведуть до чого-небудь, крім катастрофи.

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На думку британського міністра, так звані поступки можуть підбадьорить Росію та її союзників.

Ми не повинні дозволяти нікому вважати, що поступки Путіну приведуть до чого-небудь, крім катастрофи. Оскільки це може бути сприйнято як нагорода за необґрунтовану агресію і підбадьорить не тільки Росію, але і її союзників, що вплине на безпеку Великої Британії та нашу економіку,

– цитує речник Бориса Джонсона.

Джонсон висловив побоювання

Британський прем'єр-міністр попередив, що через війну в Україні "наростає втома". Джонсон стурбований, що війна в Україні може зникнути з центру увагу через інші глобальні проблеми, зокрема інфляцію у всьому світі.

Водночас він обіцяє, що міжнародна спільнота надасть Україні "нову політичну, військову та фінансову підтримку". Окрім того, у матеріалі The Independent йдеться, що в Росії неминуча загальна мобілізація, про що говорять західні чиновники. Тому Україна потребує підтримки з боку Заходу.

Путін не зупиниться, – Джонсон

Глава британського уряду раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться. Через це Джонсон наголосив на 4 важливих кроках для України:

потрібно забезпечити Україну озброєнням;

допомогти зберегти життєздатність української держави;

розробити альтернативні сухопутні маршрути для українського експорту;

розблокувати порт Одеси.

17 червня Джонсон вдруге після початку повномасштабної російської агресії таємно приїхав до Києва. Британський прем'єр та президент Володимир Зеленський говорили про необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони.

Також під час візиту до Києва Джонсон запропонував Зеленському розпочати велику навчальну операцію для ЗСУ.

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