Ні доби без обстрілів: ворог на Донбасі використовує заборонені міни
Джерело:24 канал
Біля Новолуганського в Донецькій області жодна доба не минає без обстрілів. Окупанти запустили протипіхотні міни ПОМ-2, заборонені міжнародними конвенціями.
Військовослужбовець Збройних сил України Михайло розповів, кожного дня відбуваються провокації. Ворог також застосовує стрілецьку зброю, підствольний гранатомет, РПГ.
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Окупанти використовують заборонені міни ПОМ-2
Міни ПОМ-2 заборонені, але окупанти використовують їх щоразу все частіше. Коли боєприпас стає у бойове положення – мінує довкола себе периметр в радіусі до 20 метрів. За словами військових, почути, що міна впала на позиції – майже неможливо.
На ранок сапери знайшли і знешкодили аж 5 таких мін. Їхнє російське походження окупанти намагалися приховати.
Видно, що було все затерте маркування – чиє виробництво, щоб не можна було побачити, якій військовій частині воно належить,
– пригадав військовослужбовець ЗСУ Юрій.
Воїни вирахували, цілили мінами російсько-терористичні війська у їхній бік за допомогою ручних протитанкових гранатометів. На залишках гранат знайшли напис "Укроп, привіт".
За даними Збройних сил України, це були спецназівці. За допомогою таких провокацій ворог викорінює українських захисників з окопу. "Виглянути, звідки йде стрільба, і потім снайпер відпрацював по наших позиціях", – зазначив військовослужбовець Андрій.
Вояки запевнили, такого шансу окупантам не дадуть. На провокативні обстріли вони у відповідь б'ють чітко й прицільно.
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