Ні Франція, ні Німеччина не вимагатимуть від України жодних поступок Росії, – Макрон

Франція та Німеччина досі підтримують діалог з Росією. Однак країни не вимагатимуть від України жодних поступок державі-агресорці.

У цьому запевнив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва, передає 24 канал. Він переконаний, що війна закінчиться і будуть переговори. Однак умови та формат цих перемовин визначатиме лише Україна.

До речі Україна вирішуватиме, на яких умовах буде мир, – Макрон процитував слова українського гімну

Ні Німеччина, ні Франція ніколи не будуть виступати переговорниками за спиною України. І ніколи не вимагатимуть від України якихось поступок. Цього ніколи не було і не буде,

– наголосив Макрон.

Макрон додав, що країни лише виступають як "вимогливі посередники". Умови встановлюватиме лише український народ. За словами французького президента, лише Україна вирішуватиме, коли припинятиме війну та сідатиме за стіл переговорів.

Чому Макрон часто говорить з Путіним

Макрон запевняє, що його позиція чітка: Франція підтримує Україну. Це проявляється у безпрецедентних санкціях. Однак країна не вступає у війну. Французький президент зауважив, що для закінчення війни політики проводили переговори з Путіним. За його словами, канал діалогу підтримують і через загрозу продовольчій безпеці.

Також Макрон анонсував, що Франція надасть Україні 6 додаткових самохідних артилерійських систем Caesar. Крім цих шести, раніше схвалили надати ще 12 САУ. Також країна передасть нам мобільну лабораторію для аналізу ДНК. Окрім цього, політик процитував слова українського гімну.

Що відомо про візит політиків в Україну

До Києва 16 червня прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс.

За підсумками зустрічі політики заявили, що Франція, Німеччина, Італія і Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС.

Зеленський наголосив, що цей візит увійде в історію Європи. Він подякував політикам та наголосив, що Росію можна перемогти тільки в об'єднанні.

Детальніше – пресконференція Зеленського, Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса: відео