Ні від України, ні від Росії: Лукашенко розповів, як дізнався про вагнерівців у Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що Україна не інформувала його про приїзд бойовиків "Вагнера" до Білорусі влітку 2020 року. Інформацію про вагнерівців самопроголошений президент отримав нібито від своїх спецслужб.

Як заявив білоруський диктатор в інтерв'ю, йому доповіли про прибуття озброєних людей з Росії. Сталося це тільки-но вони перетнули кордон.

Важливо Зеленський до цього зовсім не причетний, – Лукашенко прокоментував справу "вагнерівців"

Інформування з України чи Росії не було

Лукашенко назвав абсолютною брехнею те, що про приїзд "вагнерівців" Лукашенка сповістив хтось з українського уряду.

Ніхто з українського уряду, ні президент України мене не інформував. Мене інформували власні спецслужби. Комітет державної безпеки, який контролював шлях "вагнерівців" від кордону до готелю та у зворотному напрямку. Ніхто ні з України, ні з Росії мені з цього питання не дзвонив,

– наголосив самопроголошений президент.

Як відбувалося затримання вагнерівців

За його словами, коли бойовики заселилися до готелю, Лукашенко дав команду їх затримати. Після цього про видачу "вагнерівців" попросила і Росія, і Україна. Він стверджує, що тоді запросив свого старшого сина, який на той момент працював на посаді помічника президента з національної безпеки, і послав його до затриманих, щоб запитати, куди вони хочуть їхати.

Ймовірний діалог Лукашенка зі старшим сином Віктором:

Віктор Лукашенко: Тату, вони хочуть до Росії.

Олександр Лукашенко: Всі? Там же, по-моєму, 6 громадян України було. Всі хочуть до Росії?

Віктор Лукашенко: Так.

Олександр Лукашенко: Ти українцям ставив питання?

Віктор Лукашенко: Вони кажуть: тільки до Росії.

Олександр Лукашенко: Добре, бери автобус, саджай їх в автобус і вези їх туди, куди вони захочуть.

Після цього, як стверджує диктатор, син Віктор відвіз вагнерівців до Росії. Дорогою бойовиків нагодували та напоїли, а ті вибачилися і навіть попросили ще колись приїхати до Білорусі, але вже з туристичними цілями

Син мені подзвонив, я говорю: ми нікому не забороняємо, але тільки з благими намірами. Ось і все,

– сказав Лукашенко.

Що відомо про вагнерівців? Приватна військова компанія "Вагнера" – неофіційна військова організація, яка начебто не входить в регулярні збройні сили Росії та не має юридичного статусу на її території. Однак у СБУ наголошують, що це не просто "приватна армія", а один з підрозділів на службі розвідки Міноборони Росії. Серед членів групи СБУ виявила найманців, які не лише брали активну участь у бойових діях на Донбасі у 2014 році, але й були її ініціаторами. На їхній совісті вже чимало злочинів, скоєних на території України.

Затримання вагнерівців: головне