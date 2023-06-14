Ворог атакував Одесу, Донеччину та Дніпропетровщину: все, що відомо про наслідки нічного удару

Росіяни дотримуються своєї вже звичної тактики та атакують вночі. Цього разу у ніч проти 14 червня російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА.

Все, що відомо про наслідки ворожої атаки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Головне про ворожу атаку 14 червня

З акваторії Чорного моря противник випустив 4 крилаті ракети "Калібр" у напрямку Одещини. Крім того, окупанти атакували південно-східний напрямок з узбережжя Азовського моря за допомогою 10 "Шахедів".

У Повітряних силах повідомляють, що російські терористи влаштували атаку на Донеччину, випустивши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22. Ці ракети були запущені з Ростовської області за допомогою 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

Одеса

Окупанти здійснили атаку на місто за допомогою 4 ракет "Калібр". Ця атака призвела до пошкоджень:

бізнес-центру,

навчального закладу,

житлового комплексу,

закладів харчування,

магазинів.

За попередніми даними, 6 осіб отримали поранення.

Наслідки удару по Одесі / Фото з телеграм-каналу "Лачен пише"

Чи є жертви та постраждалі

Ракета, яка потрапила у складське приміщення одного з торговельних центрів, спричинила руйнування на площі 1000 квадратних метрів та виникнення пожежі на площі 400 квадратних метрів. На жаль, у результаті цього інциденту загинули 3 співробітники складу, а 7 отримали поранення. Наразі триває розбір завалів, оскільки під ними можуть перебувати люди.



Ворожа ракета знов поцілила у будинок / Фото ОК "Південь"



Наслідки удару / Фото ОК "Південь"

Дніпропетровщина

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі ворог атакував Дніпропетровщину БпЛА. Але наші захисники збили всі 3 "Шахеди" у небі над регіоном.

Крім того, ворог атакував і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь. На щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з'ясовують наслідки обстрілу.

Донеччина

14 червня російські терористи влаштували атаку на Донеччину, випустивши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22. Ці ракети були запущені з Ростовської області за допомогою 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Загарбники вдарили о 05:00 по Краматорську та Костянтинівці.

Ракети, випущені окупантами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено 20 приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновані та пошкоджені 55. Попередньо, внаслідок цього 3 людини загинули, ще 3 – отримали поранення.

Наслідки атаки по Донеччині / Фото Павла Кириленка

Скільки ракет вдалося збити

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Мельник заявив що сили та засоби ППО знищили 3 ракети "Калібр" з чотирьох та 9 ударних БпЛА типу "Шахед" з десяти.



Скільки ракет вдалося збити / Фото Повітряних сил ЗСУ

У Генштабі ЗСУ нагадали, що протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Наші воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.