У Міноборони показали, як вночі збивали дрони над Києвом

У ніч проти 8 травня Росія атакувала Україну іранськими дронами. Наша ППО знищила 35 з 35 російських безпілотників.

У Міноборони України оприлюднили кадри збиття іранських дронів. На жаль, уламки збитих дронів впали у двори будинків, тож є численні пошкодження будівель та автівок.

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В оборонному відомстві повідомили, що щонайменше 30 дронів були націлені на Київ.

У цей День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сучасні нацисти – росіяни – знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, кане в Лету. Так само як і її попередники,

– наголосили у Міноборони України.

Як ППО збивала дрони над Києвом: дивіться відео

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