Потужна робота ППО, влучання на Кіровоградщині: що відомо про нічну атаку по Україні 5 жовтня

У ніч проти 5 жовтня Росія випустила по Україні 29 ударних дронів-камікадзе. На жаль, у деяких регіонах є влучання.

Однак українські сили ППО відпрацювали на відмінно. Що відомо про нічну атаку росіян 5 жовтня – детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Росіяни вночі атакували Україну 29 "Шахедами": Генштаб розповів, скільки вдалося збити

Де лунали потужні вибухи

У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку у Сумській та Харківській областях та роботу ППО по ворожих повітряних цілях.

Згодом про звуки вибухів повідомили у Кропивницькому. Там тривала повітряна тривога.

Також очевидці заявляли про гучні вибухи у Миргороді Полтавської області.

Окупанти вдарили по Кіровоградщині

Російські терористи завдали удару по об’єкту інфраструктури на Кіровоградщині. Виниклу пожежу вдалось оперативно локалізувати. Про постраждалих поки не повідомляють.

Скільки знищили дронів на Кіровоградщині

Сили оборони повідомили, що над областю знищили 9 "Шахедів".

Над Миколаївщиною збили ворожі БпЛА

Над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 10 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

На Півдні працювала ППО

Наталія Гуменюк заявила, що цієї ночі на Півдні було знищено 24 "Шахеди".

Росія атакувала Херсонщину

Також опівночі під вогнем опинилося Інженерне, що на Херсонщині. Внаслідок влучань пошкоджено господарчі споруди. На щастя, постраждалих немає.

Що кажуть у Повітряних силах

У відомстві повідомили, що окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку (мис Чауда – ТОТ Крим).

Усього було зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА. Силами та засобами ППО було знищено 24 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.