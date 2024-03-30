Нічна атака "Шахедами": на Полтавщині є кілька влучань в інфраструктурний об'єкт
30 березня 2024, 08:11Читать новость на русском
У ніч на 30 березня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами". У Полтавській області є кілька влучань в інфраструктурний об'єкт.
Про це повідомили в Полтавській ОВА. На щастя, люди не постраждали, передає 24 Канал.
Дивіться також У кількох областях була повітряна тривога: ворог атакував "Шахедами"До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки на Полтавщину
Голова ОВА зазначив, що ця ніч на Полтавщині була неспокійною. Російські загарбники вкотре атакували безпілотниками.
Є кілька влучань в інфраструктурний об'єкт на території Полтавського району. Найголовніше – ніхто не постраждав,
– підкреслив Філіп Пронін.
Також додав, що ворог обов'язково буде покараний.
Вночі Росія атакувала "Шахедами" й ракетами
- Цієї ночі росіяни вдарили по Донеччині 4 зенітними керованими ракетами С-300/С-400.
- Також окупанти атакували дронами з мису Чауда, що в Криму. Усього було зафіксовано пуски 15 "Шахедів".
- Українські захисники збили 9 у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
- Окупанти продовжили дроновий терор Півдня та Південного Сходу. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура.
- У силах оборони Півдня зазначили, що "Шахеди" маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби протиповітряної оборони.
- 4 "Шахеди" збили в небі на Дніпропетровщині, 2 – в Одеській області та 1 – на Херсонщині.
- Влучань не допущено, однак, в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа. Критичних руйнувань та постраждалих немає.