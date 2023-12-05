Нічна атака "Шахедами": скільки цілей вдалося збити на Півдні та чи були влучання

Україна у ніч проти 5 грудня знову потерпала від ворожої атаки "Шахедами" та ракетами. Окупанти били по різних регіонах нашої країни.

Ввечері 4 грудня вороги влучили по об'єктах цивільної інфраструктури в Ізюмському та Чугуївському районах Харківської області. Однак тероризували окупанти й Південь України.

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Що відомо про наслідки атаки на Півдні України

Сили оборони Півдня України вранці 5 грудня написали, що під час нічної дронової атаки в зоні їхньої відповідальності військові знищили 4 безпілотники типу Shahed-131/136. Зокрема, відомо про:

2 – на Миколаївщині;

по одному – на Херсонщині та Вінниччині.

Влучань не допущено,

– заявили військові.

Загалом вночі проти 5 грудня наші військові зуміли ліквідувати 10 ворожих безпілотників.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"