Замість восьми ракет – одна: які проблеми є у російських літаків, з яких обстрілюють Україну

У ніч на 4 червня Росія знову атакувала Україну ракетами та "Шахедами". Ракети Х-101 та Х-555 окупанти випускали із 6-ти бомбардувальників Ту-95. Один літак мав по одній ракеті, хоча може нести по 8.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, Ту-95 розвалюється у польоті.

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Ту-95 не може підіймати багато ракет

Роман Світан зазначив, що росіяни збільшили виробництво ракет, бо вже не мають їх на складах. Зараз ворог може виготовляти сотню ракет на місяць, які відстрілюють. Одну ракету вони вішають на Ту-95.

Один Ту-95 несе одну ракету, хоча один літак може нести 8 ракет. У нього є 4 точки підвіски, а кожна з них може нести 2 ракети. Для того, щоб скинути 6 ракет, їм доводиться підіймати 6 Ту-95. Це свідчить, що Ту-95 розвалюється в польоті,

– пояснив він.

Льотчик-інструктор припустив, що у червні буде менше обстрілів, ніж у травні.

Світан про проблеми у російських Ту-95: дивіться відео

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