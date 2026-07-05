На Україну вночі летіли ракети та дрони: як відпрацювала ППО

Українське небо знову опинилося під масованим ударом ворожих ракет та численних безпілотників різних модифікацій. Військові підрозділи протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи вели запеклу роботу для відбиття повітряної загрози по всій країні.

У ніч на 5 липня (починаючи з 18:00 попереднього дня) російські окупаційні війська здійснили чергову масштабну атаку. Як повідомили у телеграм-каналі Повітряні сили, загарбники застосували широкий спектр озброєння, намагаючись перевантажити нашу систему протиповітряної оборони.

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Як відпрацювала ППО?

Для цього удару ворог задіяв одну протирадіолокаційну ракету Х-31, випущену з акваторії Чорного моря, та три керовані авіаційні ракети Х-59/69, які летіли з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області.

Крім того, окупанти запустили 125 ударних безпілотників. Серед них були як дрони типу Shahed (зокрема реактивні модифікації), так і БпЛА "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювалися з російських міст Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованого Донецька та мису Гвардійське в Криму.

Відбиттям масованого повітряного нападу займалися зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Завдяки їхнім злагодженим діям станом на 08:00 вдалося збити та подавити 112 ворожих безпілотників різних типів у північних, південних та східних областях країни.

Також захисники ліквідували три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а Х-31 не досягла своєї цілі.

Попри успішну роботу оборонців, зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на трьох локаціях. Окрім цього, уламки збитих безпілотників упали на ще восьми локаціях.