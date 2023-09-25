Нічна масована атака: на Одещині окупанти влучили у зерносховище, зруйновано морвокзал

Росія атакувала Одеську область ракетами та "Шахедами". На жаль, росіяни вдарили по зерносховищу та зруйнували морський вокзал.

Начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що росіяни вдарили ракетами "Онікс" по зерносховищу. Перед цим місцева влада повідомляла, що вороги скерували у регіон ударні безпілотники та два типи ракет, пише 24 Канал.

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Які наслідки атаки росіян по Одещині

Це (удар по зерносховищу – 24 Канал) скоріш за все був іміджевий удар – намагались вони вдарили по Україні як по потужному зернотрейдеру і тому, який заважає Росії виконати свої забаганки на цьому напрямку. По морському вокзалу, найімовірніше, відпрацював "Калібр",

– заявила Гуменюк.

Окрім того, вона прокоментувала тезу, що наслідки від атаки ракетою мають бути в 5 разів більші, ніж ціна самої зброї. Начальниця пресцентру сил оборони Півдня зазначила, що порівнювати ціну ракети та ціну знакового місця для одеситів теж не дуже коректно.

"Тому морський вокзал відбудуємо, а всі "Калібри" потрібного масштабу повернемо окупантам", – заявила Наталія Гуменюк.

Що відомо про атаку по Одещині