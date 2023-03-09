Росія використала весь спектр ракет, – полковник ЗСУ про нічну атаку

Росіяни вчергове буквально закидали українців ракетами в ніч проти 9 березня. Цього разу вони спробували нову тактику.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, такі дії Росії – свідчення бажання геноциду українського народу.

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Ракети Х-101 та Х-155

Роман Світан пояснив, що загалом по території України було випущено 48 ракет.

Ракетна атака сьогодні була масштабна, тобто з використанням практично всього спектру ракетного озброєння, яке є у росіян,

– зазначив він.

Світан розказав, що росіяни випустили 28 ракет Х-101 та Х-155.

"Х-101 і Х-155 – це приблизно однотипні ракети, які йдуть просто по різних маршрутах, висотах", – зауважив він.

За його словами, попри те, що бойова частина такої ракети досягає пів тонни, її легко збивати. Тому це хороша ціль для української системи ППО.

Якщо маршрут покривається через площу, яка покривається нашою системою ППО, то вони практично із 90 % гарантією збиваються ці ракети,

– додав він.

Військовий експерт підкреслив, що така крилата ракета має маленьку площу розсіювання, тобто вона добре видна на локаторах.

Роман Світан пояснив, чому нічна атака ракетами в ніч проти 9 ракета була наймасовішою: дивіться відео

Крилаті ракети "Калібр"

Роман Світан зазначив, що також ворог для нічної атаки використав 20 "Калібрів" морського базування. Їхня дальність сягає близько 2 тисяч кілометрів.

Проте такі крилаті ракети теж збиває наша система ППО.

48 ракет – це приблизно та кількість ракет, яку росіяни виробляють в місяць,

– наголосив він.

На його думку, з урахуванням того, що передостання ракетна атака була 16 лютого, то приблизно за місяць росіянам вдалося зібрати майже пів сотні ракет і запустити по території України.

Ракети Х-22 та "Кинджали"

Військовий експерт розповів, що, окрім 48 ракет, по території України були запущені ще 6 ракет Х-22, які поки, на жаль, ЗСУ не можуть збивати.

"Це надзвукові швидкісні ракети. Вони виконали своє завдання", – зазначив він.

До того ж росіяни використали ще і "Кинджали", які були скинуті з МіГ-31. Тож можна вважати це ще і першою масовою атакою "Кинджалами".

Геноцидна атака

Роман Світан пояснив, що до цього росіяни пробували механізм точкових ударів, механізм парних атак, коли йдуть одночасні запуски дронів Shahed і ракет.

Але сьогоднішня атака – це чисто геноцидна атака,

– переконаний він.

На його думку, це ще також і політична атака. Втім, росіяни марно сподіваються, що у такий спосіб досягнуть успіху.

За словами військового експерта, точково вони б, можливо, більше б мали військового успіху, ніж вдаючись до такого роду атак.

Що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня