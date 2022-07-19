Окупанти завдали ракетних ударів по Одещині: триває рятувальна операція, є поранені

Вночі росіяни знову атакували Одещину ракетами. На місці атаки російських окупантів проводять рятувальну операцію. Попередньо відомо про 4 поранених людей.

Відповідну інформацію повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Про це він розповів у ніч проти 19 липня.

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На Одещині проводять рятувальну операцію

Сергій Братчук підтвердив ракетний удар по Одещині та зазначив, що країна-терорист традиційно воює з мирним населенням.

Триває (станом на 00:55 19 липня – 24 канал) рятувальна операція. Деталі – згодом,

– сказав Братчук.

Він також закликав людей берегти себе та рідних й більше ніякої інформації не надав.

На Одещині пожежа: є поранені

Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич заявив, що внаслідок ракетного удару по Одещині у населеному пункті області спалахнула пожежа.

Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два – зруйновані вщент, в багатьох – повибивало вікна,

– сказав Мацулевич.

Він додав, що два будинки не підлягають відновленню. Збитки ще встановлюють.

Варто пригадати, що о 23:32 18 липня в Одесі чули вибухи. Тоді у регіоні була повітряна тривога.

Коротко про останню атаку на Одещину

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