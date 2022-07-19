Окупанти завдали ракетних ударів по Одещині: триває рятувальна операція, є поранені
Джерело:Сергій Братчук
Вночі росіяни знову атакували Одещину ракетами. На місці атаки російських окупантів проводять рятувальну операцію. Попередньо відомо про 4 поранених людей.
Відповідну інформацію повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Про це він розповів у ніч проти 19 липня.
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На Одещині проводять рятувальну операцію
Сергій Братчук підтвердив ракетний удар по Одещині та зазначив, що країна-терорист традиційно воює з мирним населенням.
Триває (станом на 00:55 19 липня – 24 канал) рятувальна операція. Деталі – згодом,
– сказав Братчук.
Він також закликав людей берегти себе та рідних й більше ніякої інформації не надав.
На Одещині пожежа: є поранені
Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич заявив, що внаслідок ракетного удару по Одещині у населеному пункті області спалахнула пожежа.
Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два – зруйновані вщент, в багатьох – повибивало вікна,
– сказав Мацулевич.
Він додав, що два будинки не підлягають відновленню. Збитки ще встановлюють.
Варто пригадати, що о 23:32 18 липня в Одесі чули вибухи. Тоді у регіоні була повітряна тривога.
Коротко про останню атаку на Одещину
- Під ранок 16 липня російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Вороги поцілили в цивільний об'єкт в місті. На місці "прильоту" спалахнула пожежа.
- Стало відомо, що вороги влучили в склад виробничо-торговельної компанії. Пожежа від вибуху охопила складські приміщення на площі 10 тисяч метрів квадратних.
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти випустили ракети Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95. Відомо, що вдарили ракетами по Одещині з напрямку Ставропілля.
- Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що на момент обстрілу складу там перебували охоронці. Вони перейшли в укриття під час повітряної тривоги й це зберегло їм життя.
- Згодом Одеська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок ранкової атаки 16 липня постраждав мирний 30-річний мешканець – йому уламком поранило голову.
- Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом обстрілу – за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни. Адже біля складу не розташовані жодні військові об'єкти.
- У той же день, 18 липня, в Одесі затримали коригувальників удару по складу. У поліції повідомили, що затриманий фотографував стратегічно важливі об'єкти та спілкувався з росіянами.
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