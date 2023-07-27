Нічний удар по Одещині 23 липня: у міськраді розповіли про ще одну жертву

Жертвою ракетної атаки Росії 23 липня стала ще одна людина. Це жінка.

В Одеській міськраді повідомили про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки знайшли в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вулиці Парковій. Її особу встановлюють.

Дивіться також Зруйнували собор і пам'ятки архітектури: що відомо про найбільшу атаку на історичний центр Одеси

Першою жертвою масованої нічної ракетної атаки став охоронець приватного закладу, його просто посікло осколками. 22 особи травмовані, серед них четверо дітей. Пошкоджено багато житлових будинків.

Нагадаємо, це саме та атака Росії, під час якої зруйнували Спасо-Преображенський храм – центральний і найбільший храм Одеси, а також значно пошкодили Будинок учених. Тоді Росія завдала удару просто по історичному центру південного міста України.