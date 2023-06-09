Нічний удар по Україні: у Генштабі уточнили, скільки всього ракет запустила Росія
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни у ніч проти 9 червня атакували території України ракетами й БпЛА. За уточненою інформацією, ворог випустив 7 крилатих ракет і 10 дронів "Шахед" та "Ланцет".
Ворог завдавав ударів з 00:00 до 04:20 у п'ятницю, 9 червня. На жаль, вдалося знищити не всі повітряні цілі.
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Росіяни атакували ракетами та дронами
За уточненою інформацією, 9 червня в період з 00:00 до 04:20, російські загарбники завдали удару по території України іранськими дронами-камікадзе "Shahed" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Ворог намагався атакувати військові об'єкти та критичну інфраструктуру.
Всього ворог випустив по території України:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 10 ударних БпЛА "Shahed" і "Ланцет";
- 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10" і "Supercam").
Сили та засоби протиповітряної оборони змогли знищити:
- 4 крилаті ракети;
- 4 ударних БпЛА;
- 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Окрім того, у Генштабі зазначили, що загалом, протягом доби, ворог завдав 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.
Нічна атака росіян 9 червня: що відомо
- У ніч з 8 на 9 червня тривога по Україні лунала тричі. Спочатку ворог атакував "Калібрами" Умань, потім існувала загроза застосування ЗРК С-300 та ОТРК "Іскандер". Після цього, 9 червня, тривогу оголосили втретє за ніч через загрозу ударів крилатими ракетами та дронами-камікадзе.
- Унаслідок нічної атаки сталося влучання в житловий масив приватного сектора в Житомирській області. На жаль, одна жінка у Звягельській громаді загинула, ще 3 людей – отримали поранення.
- Дрони-камікадзе ворог спрямував на Харківщину. Унаслідок атаки сталися пожежі на об'єктах інфраструктури у Богодухівському районі.
- Унаслідок нічної атаки також зафіксовано пошкодження 2 об'єктів газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області. Також внаслідок артобстрілу є влучання в один з об'єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що через обстріл Житомирщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини.