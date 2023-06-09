Нічний удар по Україні: у Генштабі уточнили, скільки всього ракет запустила Росія

Росіяни у ніч проти 9 червня атакували території України ракетами й БпЛА. За уточненою інформацією, ворог випустив 7 крилатих ракет і 10 дронів "Шахед" та "Ланцет".

Ворог завдавав ударів з 00:00 до 04:20 у п'ятницю, 9 червня. На жаль, вдалося знищити не всі повітряні цілі.

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Росіяни атакували ракетами та дронами

За уточненою інформацією, 9 червня в період з 00:00 до 04:20, російські загарбники завдали удару по території України іранськими дронами-камікадзе "Shahed" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Ворог намагався атакувати військові об'єкти та критичну інфраструктуру.

Всього ворог випустив по території України:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

10 ударних БпЛА "Shahed" і "Ланцет";

4 БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10" і "Supercam").

Сили та засоби протиповітряної оборони змогли знищити:

4 крилаті ракети;

4 ударних БпЛА;

4 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Окрім того, у Генштабі зазначили, що загалом, протягом доби, ворог завдав 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.

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