"Нічого не відбувається": у Мелітополі прогриміло декілька вибухів
Джерело:Іван Федоров
Зранку 27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло декілька потужних вибухів. Попередньо, наші захисники влучили у розташування російських загарбників.
Куди саме прилетіло до окупантів – поки невідомо. Усі подробиці з’ясовують.
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У Мелітополі лунають потужні вибухи
Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, в окупантів у Мелітополі як завжди "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів.
Що палає у ворога цього разу – з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ,
– зазначив міський голова.
Згодом Федоров повідомив, що густа "бавовна" завітала на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.
"Бавовна" у Мелітополі / фото Івана Федорова
Внаслідок вибухів "постраждала" захоплена окупантами будівля, де розміщувались ворожі силові структури.
"Постраждала" будівля з окупантами / фото Івана Федорова
Наслідки "бавовни" / фото Івана Федорова
Що відбувається у Мелітополі: останні новини
- У Мелітополі вже декілька тижнів росіяни намагаються розігнати паніку, стверджуючи нібито ЗСУ будуть атакувати цивільну інфраструктуру та населення. Іван Федоров повідомляв, що росіяни почали будівельні роботи в бомбосховищі колишнього райвідділку СБУ, податкової інспекції, аграрного університету та палацу культури.
- 5 березня внаслідок вибухів у північній частині Мелітополя було ліквідовано два ворожі підрозділи.
- А 11 березня у північній частині міста пролунало 10 потужних вибухів. Як стало відомо згодом, вони гриміли через запуски ворожих ракет з полігону в районі Семенівки в сторону Молочного лиману.
- Раніше окупанти влаштували судилище над українкою, яка відправила гроші на допомогу українським військовим.
- До того ж російські військові чіпляються до дівчат-підлітків. Місцеві жителі спостерігали за ситуацією, коли окупанти довели до сліз молоду жінку в центрі міста.
- Окрім цього, очільник Мелітополя розповів, що до міста прибуло 43 автобуси із "вагнерівцями". Чергову партію мобілізованих розділили на декілька груп і відправили на різні напрямки.