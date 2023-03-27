"Нічого не відбувається": у Мелітополі прогриміло декілька вибухів

Зранку 27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло декілька потужних вибухів. Попередньо, наші захисники влучили у розташування російських загарбників.

Куди саме прилетіло до окупантів – поки невідомо. Усі подробиці з’ясовують.

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У Мелітополі лунають потужні вибухи

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, в окупантів у Мелітополі як завжди "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів.

Що палає у ворога цього разу – з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ,

– зазначив міський голова.

Згодом Федоров повідомив, що густа "бавовна" завітала на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.



"Бавовна" у Мелітополі / фото Івана Федорова

Внаслідок вибухів "постраждала" захоплена окупантами будівля, де розміщувались ворожі силові структури.



"Постраждала" будівля з окупантами / фото Івана Федорова



Наслідки "бавовни" / фото Івана Федорова

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