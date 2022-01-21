Нідерланди готові дати Україні зброю для оборони
Джерело:AD.nl
Нідерланди відкриті до поставок оборонної зброї в Україну на тлі загрози нападу Росії. Для цього Північноатлантичний альянс має подати запит.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що ситуація змінилась, хоч контекст змінюється щодня.
До речі Велика Британія відправила в Україну 30 військових з елітних підрозділів, – ЗМІ
Якщо буде запит через НАТО, ми подивимося на нього з розумінням,
– сказав Хукстра.
Однак наразі такого звернення немає. Попередній запит заблокувала Німеччина за підтримки Нідерландів. Кажуть, що причиною було побоювання можливої ескалації.
Більшість Палати представників Нідерландів підтримує оборонну військову підтримку України. Представники партій, які входять до керівної коаліції, висловились позитивно щодо цього.
Іноземна допомога від держав
- США надали Україні 200 мільйонів доларів та летальне озброєння. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що це найбільша допомога від США з 2014 року.
- 18 січня Велика Британія почала надавати Україні легку протитанкову зброю. Таке рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".
- Міноборони Чехії теж заявило про готовність надати Україні військову допомогу на тлі інформації про вторгнення.
- І в Латвії схвалили рішення надати України військове обладнання: летальне та нелетальне озброєння.
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