Нідерланди планують відмовитися від російського газу до кінця року

Нідерланди на тлі російської агресії проти України хочуть до кінця 2022 року відмовитися від російського газу. Також Нідерланди відмовляться від закупівлі російського вугілля.

Нідерланди збільшать імпорт скрапленого природного газу

Міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Єттен повідомив, що на найближчу зиму газосховища будуть максимально заповнені.

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Державна компанія Energie Beheer Nederland заповнить газосховище Bergermeer на 70% від його потужності. Загальні витрати залежать від ціни на газ і оцінюються у 623 мільйони євро.

Також передбачається збільшення імпорту скрапленого природного газу, який зберігається на газових терміналах в Роттердамі та Еемсхафені.

Ще одним елементом заміщенню імпорту газу з Росії має стати енергоощадження.

До речі Австрія відмовилася від імпорту російської нафти

Відповідно до 5-го пакета санкцій ЄС проти Росії, імпорт російського вугілля для Євросоюзу, в тому числі й Нідерландів, закінчиться 11 серпня.

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