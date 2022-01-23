У них є інший кандидат, – проросійський Мураєв про плани Кремля привести його до влади

Проросійський політик Євген Мураєв заявив, що інформація про плани Росії привести його до влади в Україні, – начебто нісенітниця. Одіозний Мураєв наголосив: російська сторона має іншого кандидата.

Мураєв – екснардеп та проросійський політик. МЗС Великої Британії у січні 2022 року повідомило, що саме його Кремль хоче поставити на чолі України.

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Мені важко перетравлювати дурниці і нісенітницю. Якщо я нічого не прогаяв, у них (у Росії – 24 канал) є інший кандидат, і вони навіть не приховують цього,

– заявив Мураєв.

Скандальний політик також заявив: йому начебто складно уявити якусь комунікація з росіянами. Ба більше, Мураєв наголосив, що сподівається на вибачення від МЗС Великої Британії.

Заява МЗС Великої Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Кремль планує поставити в Україні проросійське керівництво. Очолити так звану "нову владу" в Україні має начебто екснардеп України Євгеній Мураєв.

За даними Великої Британії, допомагати йому має одіозний Микола Азаров.

У британському МЗС наголосили, що дехто зі списку "нової влади" вже контактує з російською розвідкою й іншими спеціальними службами, а також – бере участь у плануванні нападу на Україну.

Скандальні заяви Мураєва

Мураєв заявляв, що українські військові убивають цивільне населення на Донбасі. Він цинічно розповідав: якщо гинуть люди на окупованих територіях – отже, постріли йдуть з підконтрольної Києву території.

Також Мураєв "пророкував", що до 2050 року України не буде як нації.

У своїх скандальних заявах Мураєв регулярно поширював мову ворожнечі. Зокрема, розказував, що суттю агресивної політики країн Євросоюзу щодо України є продовження політики "фашистської Німеччини" щодо знищення слов'янського етносу та українського народу. Також одіозний політик заявляв, що політичне керівництво України начебто є "провідником антиукраїнської політики по суті геноциду нашого народу ", "справжнім колаборантом" та сприяє такій політиці європейських країн.