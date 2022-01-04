У них є зиски, – Клімкін пояснив, навіщо Заходу Росія
Джерело:24 канал
Гроші Росії "працюють" у світовій економіці. Тому держава-агресорка залишається потрібною для Заходу.
Якщо з економіки дістати приблизно трильйон доларів, то щастя для Заходу не буде. Це зауважив в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.
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"У них (Заходу – 24 канал) теж є зиски від того, що російські гроші працюють", – наголосив Клімкін.
Для балансування цін
Росія, як пояснив колишній глава МЗС, потрібна для балансування цін на енергоносії.
Коли мені говорять: "Заборонімо імпорт російської нафти", я відповідаю: "І що далі?",
– зауважив Клімкін.
Він відзначив, що варто повертатися до персональних санкцій щодо оточення Путіна. Тільки це працює абсолютно реально.
"Бити" потрібно по активах оточення Путіна", – наголосив Клімкін.Зауважимо! Як повідомив економіст Олег Пендзин, єдиний спосіб розрахунку за поставлені енергоносії Росії є SWIFT.
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