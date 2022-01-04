У них є зиски, – Клімкін пояснив, навіщо Заходу Росія

Гроші Росії "працюють" у світовій економіці. Тому держава-агресорка залишається потрібною для Заходу.

Якщо з економіки дістати приблизно трильйон доларів, то щастя для Заходу не буде. Це зауважив в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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"У них (Заходу – 24 канал) теж є зиски від того, що російські гроші працюють", – наголосив Клімкін.

Для балансування цін

Росія, як пояснив колишній глава МЗС, потрібна для балансування цін на енергоносії.

Коли мені говорять: "Заборонімо імпорт російської нафти", я відповідаю: "І що далі?",

– зауважив Клімкін.

Він відзначив, що варто повертатися до персональних санкцій щодо оточення Путіна. Тільки це працює абсолютно реально.

"Бити" потрібно по активах оточення Путіна", – наголосив Клімкін.

Санкції проти Росії: головне

Росія нарощує війська біля кордонів України. Світові лідери впевнені, що державу-агресорку очікує покарання.

Очільниця Міноборони Німеччини закликала до посилення жорстких санкцій щодо Кремля.

Занепокоєний агресією держави-агресорки і Європейський Союз. Там готові ввести обмеження, які матимуть серйозні витрати і наслідки.

США узгоджують із ЄС, за інформацією ЗМІ, санкції у сферах енергетики і банків.

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Експерти вважають, що Німеччина та Франція наразі обдумують тактику щодо санкцій проти Путіна.

Як повідомив економіст Олег Пендзин, єдиний спосіб розрахунку за поставлені енергоносії Росії є SWIFT.

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