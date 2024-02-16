"Росія має відповісти на серйозні питання": як світові політики реагують на смерть Навального

У Євросоюзі, НАТО і не тільки відреагували на новину про смерть Олексія Навального. Зокрема, у Європі заявили, що вони не сумнівались щодо репресивної ситуації в Росії.

Відповідну інформацію озвучив 24 Каналу високопоставлений дипломат ЄС "офф рек". На подію вже відреагував голова Європейської ради Шарль Мішель, президенти країн Балтії та інші лідери.

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Як у ЄС та НАТО відреагували на смерть Навального

Ніхто не мав жодних сумнівів щодо репресивної ситуації в Росії. Отже, це лише підтверджує все, про що ми говорили,

– заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Шарль Мішель заявив, що Навальний "боровся за цінності свободи та демократії, заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву".

"ЄС вважає російський режим єдиним відповідальним за цю трагічну смерть. Я висловлюю свої глибокі співчуття його родині. І тим, хто бореться за демократію по всьому світу в найтемніших умовах", – додав очільник Європейської ради.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в ефірі Sky News, що всі факти довкола смерті Навального повинні бути встановлені, а Росія повинна відповісти на серйозні питання.

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола написала, що світ втратив бійця, чия мужність відлунюватиме через покоління.

"Нажахані смертю лауреата премії Сахарова Олексія Навального. Росія забрала його свободу і життя, але не гідність. Його боротьба за демократію триває", – заявила Мецола.

У самій Росії також не змовчали. Одіозна очільниця МЗС Росії Марія Захарова написала: "Моментальна реакція лідерів країн НАТО на смерть Навального у вигляді прямих звинувачень Росії є самовикривальною. Судмедекспертизи ще немає, а висновки Заходу вже готові".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона глибоко стурбована і засмучена звісткою про смерть Олексія Навального.

Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу. Похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим. Об'єднаймося в нашій боротьбі за свободу і безпеку тих, хто наважився виступити проти автократії,

– закликала посадовиця.

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель написав, що він шокований повідомленнями ЗМІ про смерть Олексія Навального, дуже сміливої людини, яка присвятила своє життя порятунку честі Росії, давши надію демократам та громадянському суспільству.

"Поки ми чекаємо на подальшу інформацію, давайте прояснимо: відповідальність за це лежить виключно на Путіні", – запевнив Боррель.

Що заявили президенти та прем'єри країн

Варто додати, що одним із перших на смерть Навального відреагував президент Латвії Едгар Рінкевич.

"Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, він був щойно жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що треба знати про справжню природу нинішнього російського режиму. Мої співчуття сім'ї та друзям", – заявив латвійський лідер.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав повідомлення про смерть Навального – жахливими новинами.

Будучи найзатятішим захисником російської демократії, Олексій Навальний протягом усього свого життя демонстрував неймовірну мужність. Мої думки з його дружиною та народом Росії, для якого це величезна трагедія,

– заявив Сунак.

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що Олексій Навальний не помер у в'язниці, він був убитий жорстокістю Кремля і його метою за будь-яку ціну змусити опозицію замовкнути.

"Російський режим має зіткнутися із наслідками. Він має бути притягнутий до відповідальності", – додав Науседа.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Навальний заплатив смертю за свою мужність повернутися до Росії.

"Ми виходимо з того, що Навальний помер, і це нас дуже пригнічує. Я зустрічався з ним в Берліні, коли він лікувався від наслідків отруєння. Спілкувався з ним про відвагу, якої потребувало його рішення повернутися в Росію, і він заплатив за це своїм життям", – сказав Шольц на пресконференції у Берліні.

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Що кажуть в США та відомі діячі

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Росія несе за це відповідальність.

Насамперед, якщо ці повідомлення правдиві, ми співчуваємо його дружині та сім'ї. Крім цього, його смерть у російській в'язниці, а також зацикленість та страх однієї людини лише підкреслюють слабкість та гниль у серці системи, яку побудував Путін. Росія несе за це відповідальність. Ми обговорюватимемо це з багатьма іншими країнами, стурбованими долею Олексія Навального, особливо якщо ці повідомлення виявляться правдою,

– запевнив Блінкен.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван додав, що у випадку підтвердження смерті Навального – це жахлива трагедія і з огляду на довгу та брудну історію російського уряду, коли він завдавав шкоди своїм противникам, це порушує реальні та очевидні питання про те, що саме сталося.

Лідерка білоруської опозиції в еміграції Світлана Тихановська заявила, що десятки політв'язнів у Білорусі зараз також перебувають в ізоляції, а деякі вже померли у в'язниці, сотні людей утримуються в нелюдських умовах і без жодної допомоги.

Ця смерть є ще одним доказом того, що людське життя не має цінності для диктаторів. Режим Путіна, як і режим Лукашенка, прагнучи зберегти владу, будь-якими способами позбавляється опонентів,

– заявила Тихановська.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв написав: "Сьогодні (16 лютого – 24 Канал) Навальний нарешті був убитий Путіним".