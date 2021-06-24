Ніхто не має чіткої відповіді, як поводитись з Білоруссю, – Кулеба
Джерело:Укрінформ
Білорусь – чутлива та болюча тема для країн Асоційованого тріо (України, Молдови та Грузії). За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, ніхто не має чіткої відповіді, як поводитись з режимом Лукашенка.
Про це очільник дипвідомства повідомив під час пресконференції у Брюсселі. Столицю Бельгії Кулеба відвідує разом зі очільниками МЗС Молдови та Грузії.
Раніше Перший візит Асоційованого Тріо: Кулеба з колегами з Грузії та Молдови відвідають Брюссель
Ніхто не знає, як поводитись з Білоруссю в конктексті Східного партнерства
Я не думаю, що хтось у цій кімнаті, або у Європейській службі зовнішніх справ має чітку відповідь на те, як поводитися з Білоруссю в контексті Східного партнерства,
– сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що, як Асоційоване Тріо, так і Євросоюз впевнені, що білоруси заслуговують на значно краще життя та гарне майбутнє. Міжнародна спільнота проводить активний даілог щодо дій до режиму Лукашенка. Головний пріоритет – підтримка білоруського народу.
ЄС увів секторальні санкції проти Білорусі
Зазначимо, що лише 24 червня Євросоюз увів секторальні санкції проти Білорусі. Вони стосуються, зокрема, калійної та нафтової галузей економіки країни, а також банківського сектора.
Актуально Київ вчинив гидко, – Лукашенко пригрозив, що не прийматиме літаки з України
На це одразу відреагував самопроголошений президент Лукашенко. Він назвав представників ЄС "мерзотниками" і пригрозився ввести в країні воєнний стан.