Ніхто не піде в апокаліптичний спосіб на Київ, – заступниця глави Міноборони
Про загрозу повномасштабного наступу Росії на Україну Захід говорить вже тривалий час. Паніка виникла і в українському суспільстві. Однак насправді не варто боятися апокаліптичних речей.
Бомбардування Києва – малоймовірне. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі.
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Вона наголосила, що ніхто не застрахований від авіаційних ударів чи бомбардувань. Однак цей метод ведення війни є "апокаліптичним і невигідним".
"Треба розуміти, що захоплення якоїсь території зі знищенням інфраструктури, повним бомбардуванням будинків, житлових районів – не має сенсу", – зазначила заступниця міністра.
За її словами, станом на сьогодні дешевше і простіше завойовувати територію і впливати на політику інших держав гібридними методами.
Якщо ми говоримо про Київ або інші міста-мільйонники – це не лише доросле населення. У Києві – до мільйона дітей. Ніхто не піде на те, щоб в апокаліптичний спосіб знищити фактично європейську столицю,
– заявила Маляр.
Вона закликала не просувати російський наратив та не панікувати.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
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