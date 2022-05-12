Нікого не хвилює їхня думка, – Подоляк про позицію Кремля щодо вступу України в ЄС

Радник глави Офісу Президента заявив, що нікого не хвилює думка Росії щодо вступу нашої держави у Євросоюз. Адже слова Москви не варті навіть часу на розмову.

Відповідну заяву озвучив Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. Це трапилось 12 травня після чергових цинічних заяв Кремля.

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В ОП відреагували на цинічні заяви Москви

Класична лицемірна Росія. Ще вчора Кремль був проти в НАТО, але не в ЄС, а тепер уже категорично проти і ЄС. Це ще раз доводить, що будь-які слова Москви не варті не те що паперу, а й часу на розмову,

– зауважив Подоляк.

Додав, що гарна новина в тому, що світ більше не хвилює думка варварів і мародерів.

Росія заявила, що вона проти вступу України в ЄС

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відповів на заяву заступника постійного представника Росії при ООН Дмитра Полянського, яку він озвучив на засіданні Організації Об'єднаних Націй 12 травня.

Позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО,

– заявив Полянський.