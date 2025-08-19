Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Xinhua.

Що відомо про рішення Мадуро мобілізувати ополченців?

Під час виступу на зустрічі з губернаторами та мерами своєї керівної коаліції Ніколас Мадуро оголосив про плани зміцнення сільських та міських ополчень, а також організації бойових груп на заводах та робочих місцях.

Він схарактеризував цей крок як "ідеальне поєднання людей, поліції та збройних сил" для "гарантування миру та суверенітету країни", заявивши, що "народ готовий чинити опір будь-якому наступу".

Заява Мадуро відбулася після висловлювань міністра оборони Венесуели Володимира Падріно Лопеса, який звинуватив Вашингтон у спробі "виправдати військові дії в Карибському басейні під приводом боротьби з наркоторгівлею".

Раніше цього місяця генеральний прокурор США Памела Бонді запропонувала винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів США за інформацію, яка призведе до арешту Мадуро. Американська правоохоронниця звинуватила президента Венесуели у зв'язках з міжнародною наркоторгівлею. Мадуро відкинув ці звинувачення.

Як відбувається загострення між США та Венесуелою?

Ще під час президентської кампанії до виборів у 2024 році Дональд Трамп зробив боротьбу з наркокартелями центральною метою своєї адміністрації. Це була частина ширших зусиль щодо обмеження міграції та забезпечення безпеки південного кордону США.

Відомо, що США звинувачують президента Венесуели у сприянні наркокартелям – Картелю сонць (Cartel de los Soles), Поїзду з Арагуа (Tren de Aragua) та картелю Сіналоа – з метою постачання кокаїну та фентанілу до США. Адміністрація Трампа також раніше оголосила про санкції проти угруповань та уряду Мадуро.

Агентство Reuters писало, що 19 серпня до берегів Венесуели прямують три американські есмінці з керованими ракетами – USS Gravely, USS Jason Dunham і USS Sampson, на борту яких перебувають 4 000 моряків та морських піхотинців. Разом із ними діятимуть літак-розвідник P-8 та ударний підводний човен. Військові США планують працювати у міжнародних водах і повітряному просторі, здійснювати розвідку та, за потреби, завдавати точкових ударів для боротьби з латиноамериканськими наркокартелями.