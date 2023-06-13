Ніколи не буде прощення, – Зеленський відреагував на нічну атаку по будинку у Кривому Розі

Вночі 13 червня російські загарбники завдали ракетного удару по будинку у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, терористам ніколи не буде прощення. Також Зеленський показав жахливі наслідки з місця прильоту у Кривому Розі.

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Реакція Зеленського на ракетний удар у Кривому Розі

Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває,

– зазначив президент.

Зеленський висловив свої співчуття усім, хто втратив рідних.

"Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", – наголосив наш лідер.

Наслідки удару у Кривому Розі: дивіться відео

Нічна атака Кривого Рогу: все, що відомо

В ОВА повідомили, що зафіксовано удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід", але є і прильоти. Пошкоджені цивільні об’єкти.

На жаль, понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 осіб поранені, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди.

Під завалами багатоповерхівки можуть перебувати ще 7 людей, заявив глава Криворізької МВА.

Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів. Його приборкують рятувальники.

Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин.

Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда.

Окрім цього, пошкодження є у рятувальному підрозділі. Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються.

До речі, ворог не полишає у спокої і Нікопольщину. Вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.