Ніколи не збирався там залишатися, – журналіст Цимбалюк про виїзд з Росії

Журналіст Роман Цимбалюк, який попрацював понад 10 років в Росії, покинув територію держави-агресорки. Цимбалюк запевняє, що не збирався там залишатись.

У грудні українського журналіста викликали у прокуратуру Москви на допит. Російські ЗМІ почали переслідування Цимбалюка – за його проукраїнські висловлювання.

Актуально Росія залишилась надто далеко: 2021 рік показав справжнє обличчя людства

Цимбалюк каже, що існує загроза його безпеці

Я виїхав із Росії, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову,

– розповів Цимбалюк в інтерв'ю.

Журналіст наголосив, що він отримував багато сигналів у тому, що "за нього взялись серйозно". Протягом 2 місяців ЗМІ Росії "пророкували" Цимбалюку великі проблеми: були навіть повідомлення про те, що він – шпигун.

Журналіст каже, що не збирався залишатись в Росії

Попри те, що я прожив там 13 років і пропрацював кореспондентом агентства УНІАН, я ніколи не збирався там залишатися. І навіть якщо я туди більше не повернуся – це мене теж влаштує,

– пояснив Цимбалюк.

Проте захищати свої інтереси Цимбалюк в Росії буде, у цьому йому допомагає адвокат Микола Полозов. Журналіст хоче переконатись, що він не потрапить в розшук Інтерполу.

Цимбалюк розповів, що не може стверджувати, що справа взагалі існує. Про повістку до прокуратури повідомляли ЗМІ, проте адвокату повідомили, що її відкликали.

Читайте також Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу Росії: справа на контролі у МЗС

Що відомо про роботу Романа Цимбалюка з Росії:

Цимбалюк – український журналіст, який понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН.

Також медійник співпрацював з "1+1" та "Радіо Свобода".

Цимбалюк відомий своїми гострими питаннями до президента Росії. Він, зокрема, запитував про війну на Донбасі.

У 2017 році журналіста вже затримували у Москві.

На 24 каналі Роман Цимбалюк веде відеоблог "Зради і перемоги".

Дивіться про "імператорські замашки" Путіна у програмі Романа Цимбалюка "Зради і перемоги":