Новий пакет військової допомоги від Німеччини: Жданов сказав, що туди ввійшло і як допоможе ЗСУ

Берлін надав Києву черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли інженерні машини, а також озброєння та запчастини до танків.

Крім того, у межах чергового пакету військової допомоги від Німеччини Україна отримає радари для виявлення дронів, які допоможуть захистити наші міста. Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Що увійшло до нового пакету допомоги від німців

Жданов повідомив, що Німеччина передала нашій державі наступне озброєння:

інженерні танки Dachs – це інженерні машини на базі танка Leopard;

кулемети MG3 для танків Leopard 2, бойових машин Marder та інженерних танків Dachs, які також мають озброєння;

запчастини до танків Leopard 2 та машин Marder;

системи для виявлення дронів.

З огляду на те, що противник удосконалює навички застосування дронів, нам треба створювати дрібну та чисту сітку щодо захисту наших міст,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, це допоможе нам надалі уникнути таких інцидентів як у Кривому Розі. Так, росіяни запустили по місту 6 безпілотників, збити вдалося лише один.

Жданов про новий пакет допомоги від німців: дивіться відео

Яку ще допомогу отримає Україна