Новий пакет військової допомоги від Німеччини: Жданов сказав, що туди ввійшло і як допоможе ЗСУ
Берлін надав Києву черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли інженерні машини, а також озброєння та запчастини до танків.
Крім того, у межах чергового пакету військової допомоги від Німеччини Україна отримає радари для виявлення дронів, які допоможуть захистити наші міста. Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.
Зверніть увагу Військова техніка та мільярди доларів: що отримала Україна від партнерів за рік війни
Що увійшло до нового пакету допомоги від німців
Жданов повідомив, що Німеччина передала нашій державі наступне озброєння:
- інженерні танки Dachs – це інженерні машини на базі танка Leopard;
- кулемети MG3 для танків Leopard 2, бойових машин Marder та інженерних танків Dachs, які також мають озброєння;
- запчастини до танків Leopard 2 та машин Marder;
- системи для виявлення дронів.
З огляду на те, що противник удосконалює навички застосування дронів, нам треба створювати дрібну та чисту сітку щодо захисту наших міст,
– зауважив військовий експерт.
За його словами, це допоможе нам надалі уникнути таких інцидентів як у Кривому Розі. Так, росіяни запустили по місту 6 безпілотників, збити вдалося лише один.
Жданов про новий пакет допомоги від німців: дивіться відео
Яку ще допомогу отримає Україна
- Європейські лідери офіційно ухвалили рішення щодо постачання мільйона артилерійських боєприпасів 155-міліметрового калібру Україні. Крім того, держави-члени ЄС можуть об'єднатися для спільної закупівлі ракет, за запитом.
- Чехія невдовзі передасть Україні реактивну установку РМ-70. Окрім того, чехи планують придбати до установки ще 365 ракет. Кошти на придбання установки чехи зібрали у межах ініціативи "Подарунок для Путіна".
- Союзники можуть наважитись надіслати Україні західні винищувачі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що країни-члени підуть далі у постачанні зброї й надішлють Україні F-16 або інші західні літаки.
- Сполучені Штати відправлять нашій державі старішу модифікацію американських танків Abrams. Це дозволить пришвидшити їхнє опанування українськими військовими й передання.