Є те, про що не говорять: чому Німеччина досі не передала TAURUS

17 січня Бундестаг провалив голосування за надання Україні далекобійних ракет TAURUS, вкрай необхідних Силам оборони для ударів по агресору. Втім, є підстави очікувати, що західні партнери Києва ще зможуть здивувати Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу в ефірі програми "Топтема" розповів військово-політичний оглядач "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він натякнув, що надання Україні нових ракет може збігтися з отриманням західної авіації.

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Чому Німеччина тягне з TAURUS

Ракети TAURUS дуже схожі за своїм функціоналом на Storm Shadow та SCALP, але вони напряму не інтегруються із українськими фронтовими бомбардувальниками Су-24. Відповідно, виникає питання щодо того, який сенс від цих ракет, якщо Україна не має достатньої кількості платформ для їхнього запуску.

"Найкращою платформою для TAURUS є або Eurofighter Typhoon, або... Saab Gripen. А Saab Gripen – це саме той літак, про який Швеція нещодавно заявила, що вона не проти нам його передавати", – зауважив війський оглядач.

І це зовсім не випадкові слова, адже ще в 2023 році в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що група українських льотчиків пройшла ознайомчу підготовку на Gripen. Тоді цю підготовку подавали як ознайомлення із загальною ергономікою літака, яка мала б дозволити пілотам бути більш підготовленими до F-16.

"Загальна архітектура та концепція західних літаків Saab Gripen та F-16 дійсно дуже схожі. Подібні кокпіти, подібна ергономіка.... Але все ж таки (чи варто – 24 Канал) витрачати декілька місяців для того, щоб звикнути до кокпіта в Gripen? Чого ж тоді їх (українських пілотів – 24 Канал) не відправили, наприклад, в Румунію або Іспанію для такої підготовки?" – запитав Коваленко.

Ці повідомлення змушують задуматись про те, що країни Заходу можуть провернути "багатоходівку" й забезпечити Повітряні сили літаками, які найкраще пасують для використання європейський авіаційних ракет.

Що відомо про TAURUS та надання далекобійних ракет