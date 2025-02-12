Суд у Німеччині вперше дозволив екстрадувати українця, який відмовився служити в армії
- Федеральний верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію українця, який відмовився від служби в армії через особисті переконання.
- Суд вирішив, що відмова від військової служби з міркувань совісті не перешкоджає екстрадиції, якщо держава перебуває під нападом.
Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію українця, який намагався уникнути її. За словами чоловіка, він відмовився від служби через особисті переконання.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на MDR.
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Що відомо про екстрадицію українця з Німеччини
Українські правоохоронці подали запит на екстрадицію громадянина України, який виїхав до Німеччини.
В Україні чоловіка звинувачують у застосуванні погроз і фізичного насильства щодо поліцейського під час взяття аналізу крові в лікарні.
Коли Німеччина розпочала процедуру екстрадиції, українець виступив проти повернення, аргументуючи це можливістю призову до армії.
Він заявив, що відмовляється від військової служби з міркувань совісті, оскільки не хоче вбивати людей, однак після початку повномасштабної війни Росії проти України йому було відмовлено в цьому праві.
Як суд пояснив своє рішення
Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального верховного суду Німеччини з проханням роз’яснити, чи можна у такій ситуації задовольнити запит на екстрадицію, і останній відповів ствердно.
Судді пояснили свою позицію тим, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава зазнала нападу і порушення міжнародного права, відповідальна особа має бути готова до призову.
Окрім цього, у рішенні верховного суду ФРН зазначено, що право на відмову від військової служби з міркувань совісті не застосовується без обмежень, і ані Основний закон Німеччини, ані Європейська конвенція з прав людини не є перешкодою для екстрадиції.