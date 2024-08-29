Німеччина готує "захисний щит" для України взимку: Бербок розкрила деталі

Путін хоче влаштувати холодну війну для України, знищивши критичну та цивільну інфраструктуру. Тому Німеччина готує новий "захисний щит" для України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні засідання в Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Яку допомогу надасть Німеччина до кінця року

Бербок нагадала, що російський диктатор неодноразово й цілеспрямовано атакував інфраструктуру тепло- й водопостачання "з метою заморозити людей взимку до смерті".

Глава МЗС зазначила, що Німеччина планує передати до кінця року ще 4 комплекси IRIS-T та продовжить постачання зенітних установок Gepard.

Протиповітряна оборона залишається найважливішою річчю, яку ми можемо зробити для захисту людських життів в Україні,

– підкреслила Бербок.

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