Німеччина готує "захисний щит" для України взимку: Бербок розкрила деталі
Путін хоче влаштувати холодну війну для України, знищивши критичну та цивільну інфраструктуру. Тому Німеччина готує новий "захисний щит" для України.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні засідання в Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.
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Яку допомогу надасть Німеччина до кінця року
Бербок нагадала, що російський диктатор неодноразово й цілеспрямовано атакував інфраструктуру тепло- й водопостачання "з метою заморозити людей взимку до смерті".
Глава МЗС зазначила, що Німеччина планує передати до кінця року ще 4 комплекси IRIS-T та продовжить постачання зенітних установок Gepard.
Протиповітряна оборона залишається найважливішою річчю, яку ми можемо зробити для захисту людських життів в Україні,
– підкреслила Бербок.
Боррель закликав посилити ППО України
- Напередодні неформального засідання міністрів закордонних справ високий представник ЄС закликав партнерів посилити українську ППО.
- Жозеп Боррель констатував, що від початку повномасштабної війни Росія вже використала проти України понад 14 тисяч дронів і майже 10 тисяч ракет.
- Окупанти продовжують атакувати мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Високий представник ЄС нагадав, що лише цього тижня Росія завдала ракетного удару по Україні, використавши 300 ракет та безпілотників.
- "Росія хоче повністю зруйнувати електроенергетичну систему України, щоб занурити Україну в темряву і холод на наступну зиму. Багато лікарень і медичних центрів було розбомблено. Росія хоче розбомбити будь-яку європейську країну до повної капітуляції", – заявив Боррель.
- Головний дипломат ЄС закликав європейські країни передати ще більше систем ППО Україні.
- Окрім того, Боррель наголосив на необхідності скасувати будь-які заборони щодо використання переданої військової зброї по території Росії, відповідно до міжнародного права.