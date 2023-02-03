Берлін планує дозволити передачу Україні десятків танків Leopard 1 з промислових складів

Нещодавно Німеччина погодила передачу танків Leopard 2 для ЗСУ. За наявною інформацією, зараз уряд країни хоче дозволити надання Україні десятків танків попередньої моделі.

Мовиться про передачу відремонтованих Leopard 1 безпосередньо зі складів виробництва. Втім, у Берліні зіткнулися з проблемою щодо закупівлі боєприпасів.

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Що відомо про ймовірність передачі Leopard 1

За інформацією іноземних ЗМІ, уряд Німеччини планує погодити передачу танків Leopard 1 з промислових складів. Урядові кола повідомляють, що схвалення такого рішення офіційно ще не надали.

Берлін натрапив на певні труднощі на шляху реалізації цієї ініціативи. Минулого тижня газета Folha de S. Paulo повідомила, що Бразилія не погодилася продати Німеччині боєприпаси до цих танків.

До слова, минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц, опираючися на рішення федерального уряду, повідомив, що Німеччина нарешті погодила постачання бойових танків німецького виробництва Leopard зі складів Бундесверу та з інших країн.

За інформацією компанії Rheinmetall, вони зможуть передати Україні загалом 139 танків Leopard 1 і 2 типу. Однак не варто будувати ілюзій, що ЗСУ отримають їх миттєво.

Трохи менше ніж за рік Rheinmetall зможе відправити 22 Leopard 2 з власних запасів. Ще 29 танків уряду Німеччини, які призначені для кільцевого обміну, мали б бути готові до передачі навесні. Залишається невідомим, коли зможуть підготувати ще 88 танків Leopard 1.



Найважливіша інформація про танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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