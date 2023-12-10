Одного дня Німеччині, може, доведеться вести оборонну війну проти Росії, – інспектор Бундесверу

Генеральний інспектор Бундесверу заявив, що вони багато років орієнтувалися на врегулювання міжнародної кризи. Карстен Броєр пояснив, що його турбує, як позиціонує себе президент Владімір Путін.

Також німецького високопосадовця хвилює, як Росія "озброюється в цей момент". Він сказав, що вже не буде повернення до часів, які передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

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Що сказав генінспектор Бундесверу про загрозу війни

Німеччині потрібно звикнути до думки, що колись нам, можливо, доведеться вести оборонну війну,

– запевнив вищий за рангом німецький військовослужбовець.

Карстен Броєр також відповів на питання журналістів, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні.

"Так. І крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе, і ми захистимо себе", – запевнив генеральний інспектор Збройних сил Німеччини.

Окрім того, він запевнив, що Бундесвер протягом багатьох років був орієнтований на врегулювання міжнародних криз і наразі є недостатньо оснащеним для "національної та союзницької оборони".

За словами Карстена Броєра, є "структури, які роблять швидкі та цілеспрямовані рішення майже неможливими".

Що цьому передувало