До Москви дістане: які потужні ракети Україна запросила у Німеччини

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати далекобійні ракети TAURUS. Був надісланий відповідний запит. Країна підтвердила його, розгляне і визначить скільки зможе надати ракет.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він наголосив на основних перевагах даного озброєння.

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Основні характеристики TAURUS

TAURUS – німецька ракета повітряного базування з дальністю польоту більш ніж 500 кілометрів. Вона є аналогом франко-британської Storm Shadow.

Вона має 400 кілограмів тротилу. Як відзначають деякі оглядачі, до Москви дістане,

– сказав військовий експерт.

Відповідна ракета ефективна проти захисних цілей, таких як командні пункти, бункери та склади з боєприпасами. Разом з тим важливо, що вона малопомітна і низько летить.

"Storm Shadow повторює рельєф місцевості й буквально крадеться по землі. Вона майже непомітна для радіолокаційних систем, а корпус, виконаний за унікальною технологією, робить її майже невидимою. Я так розумію, що TAURUS може летіти вище, але вона належить до малопомітного класу ракет і відповідно одна з головних її задач – ураження захищених цілей ППО", – додав Жданов.

Олег Жданов про ракети TAURUS від Німеччини: дивитись відео

Які ще ракети може отримати Україна: останні новини

Україна може отримати від Великої Британії ще сотні далекобійних ракет. Мовиться про "Хан", SLAM-ER, італійський та французький варіанти SCALP EG, дальність ураження якої сягає до 560 кілометрів.

Франція може надати Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогом Storm Shadow. Президент Еммануель Макрон в інтерв'ю одному місцевому виданню натякнув, що розглядається така можливість.

Раніше мовилося про передачу далекобійних ракет Storm Shadow від Великої Британії. В інтерв'ю радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявляв, що вони вже в Україні.

Зазначимо, за даними видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц обговорювали ще в Берліні на початку травня.