Німеччина може радикально діяти щодо "Північного потоку-2", – Держдеп

Сполучені штати Америки США провели перемовини з новообраним урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2". Німецька сторона запевнила, що підтримає Україну у разі нової російської агресії.

Держдеп США повідомив, що між США і Німеччиною є домовленості та розуміння. Розглядають навіть зупинку газогону, якщо Росія знову розпочне збройну агресію.

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"У нас відбулися хороші обговорення з новим урядом Німеччини. Вони зробили кілька дуже рішучих заяв по "Північному потоку-2" і щодо своєї постійної підтримки угоди, яку ми з ними уклали", – повідомляють у Держдепі.

"Північний потік-2": останні новини

Газогін досі не має сертифікації. Її зупинили у листопаді. Щоб отримати дозвіл на експлуатацію, Росія має провести реорганізацію відповідно до німецького законодавства.