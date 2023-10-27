Посилення ППО та боєприпаси для HIMARS: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла зброя, яка посилить протиповітряну оборону.

Про це мовиться в офіційному повідомленні на сайті уряду Німеччини. До пакету допомоги також увійшли боєприпаси, безпілотники, бронетранспортери та інша техніка, передає 24 Канал.

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Нова допомога від Німеччини

Як повідомляють на урядовому порталі Німеччини, до нового пакету військової допомоги увійшла не лише зброя та техніка, а й амуніція. Так, Україна отримає від партнерів:

зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);

ракети до IRIS-T;

радіолокаційну станцію TRML-4D;

4 бронетранспортери;

4 танкові тягачі HX81;

4 танкових причепи;

6 машин прикордонної охорони;

8 безпілотників Vector;

5 надводних дронів;

4 контрбатарейні радари GO 12;

касетні боєприпаси M26 для HIMARS;

10 тисяч захисних окулярів.

З міркувань безпеки уряд Німеччини не повідомляє деталей щодо способів транспортування та дати. Разом з тим, у Берліні повідомили, що у 2023 році Україна вже отримала військової допомоги на 5,4 мільярда євро.

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