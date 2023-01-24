Німеччина підтвердила, що отримала від Польщі запит щодо танків Leopard: планує швидкий розгляд

Німеччина отримала запит Польщі про згоду передати Україні танки Leopard 2. Там обіцяють розглянути його "з необхідною терміновістю".

Спершу про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він також звернувся до Німецького уряду з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2.

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Польська заявка на реекспорт танків була отримана

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що федеральний уряд Німеччини хоче розглянути заявку польського уряду на передачу Україні танків Leopard 2 німецького виробництва "з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур і керівних принципів експорту озброєнь".

Міністр економіки Крістіан Лінднер заявив, що у Німеччині існує механізм схвалення заявок на реекспорт, і він буде застосований щодо танків Leopard 2, по дозвіл на передачу яких Україні звернулася Польща.

Є усталена процедура. Коли надходить запит, офіційне звернення, тоді в уряді запускається ця процедура, а потім приймається рішення,

– сказав Лінднер,

Він не уточнив про які терміни може йтися.

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