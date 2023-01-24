Німеччина підтвердила, що отримала від Польщі запит щодо танків Leopard: планує швидкий розгляд
Джерело:CCN
Німеччина отримала запит Польщі про згоду передати Україні танки Leopard 2. Там обіцяють розглянути його "з необхідною терміновістю".
Спершу про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він також звернувся до Німецького уряду з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2.
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Польська заявка на реекспорт танків була отримана
Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що федеральний уряд Німеччини хоче розглянути заявку польського уряду на передачу Україні танків Leopard 2 німецького виробництва "з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур і керівних принципів експорту озброєнь".
Міністр економіки Крістіан Лінднер заявив, що у Німеччині існує механізм схвалення заявок на реекспорт, і він буде застосований щодо танків Leopard 2, по дозвіл на передачу яких Україні звернулася Польща.
Є усталена процедура. Коли надходить запит, офіційне звернення, тоді в уряді запускається ця процедура, а потім приймається рішення,
– сказав Лінднер,
Він не уточнив про які терміни може йтися.
Танки Leopard для України: останні новини
- Берлін найближчим часом має ухвалити рішення щодо надання Україні танків Leopard. Зараз німецький уряд продовжує вивчати це питання. Однак яким буде це рішення – поки невідомо.
- Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не перешкоджатиме рішенню Польщі щодо передачі Україні Leopard 2 без їхнього погодження. Утім, за словами посадовиці, Варшава ще не зверталася до Берліна з проханням дозволити надати танки Україні.
- Певний прорив у питаннях з наданням Україні німецьких танків таки є, а саме домовленість про навчання наших військових управляти Leopard 2. Це є сигналом, що наша держава все ж отримає ці танки.
- Польща – одна з тих держав, які готові передати Україні Leopard. Вона вже офіційно запросила у Німеччини схвалення на постачання нашій державі німецьких танків. Видання ABC News заявило, що 12 країн підтримали надання Україні танків Leopard.
- У випадку погодження Німеччиною постачання Leopard 2, Україна отримає близько 100 одиниць цієї техніки від союзників.