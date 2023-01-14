Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: танки та системи опалення
14 січня 2023, 22:19Читать новость на русском
Джерело:уряд Німеччини
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Туди увійшли, зокрема, танки для розмінування.
Про допомогу офіційно написали на сайті німецького уряду. Техніка надійде нова або із запасів Бундесверу.
Раніше Німеччина і Велика Британія оголосять про надання Україні танків Leopard і Challenger 2, – ЗМІ
Що передасть Німеччина
- 4 танки для розмінування;
- 4 мобільних і захищених систем розмінування;
- 10 автомобілів для охорони кордону. Раніше Німеччина передала 85;
- 120 мобільних систем опалення (раніше передавали 48).
Невдовзі Німеччина має передати Україні 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.
У Німеччині підрахували, що з 24 лютого 2022 року надали Україні допомоги на суму понад 12 мільярдів євро.
Україна отримає танки Leopard 2
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть нам роту танків Leopard 2.
- Рота – це близько 10 танків. Однак якщо в ЗСУ рота складається з десяти танків, то за стандартами НАТО – з 14. Точна кількість техніки, яку передасть Варшава, наразі невідома.
- Передачу Leopard 2 підтримали й у Фінляндії, але за умови створення спільного європейського проєкту.
- У Німеччині зазначали, що не говорили "ні" щодо танків, але ще не отримували офіційного запиту.