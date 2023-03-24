Німеччина передала Києву новий пакет військової допомоги: туди вперше увійшли бронемашини Dachs

Німеччина надала Києву новий пакет військової допомоги, у який увійшли машини Dachs, запасні частини для танків Leopard та іншу техніку.

Рішення ухвалили 24 березня. У список увійшли також системи виявлення безпілотників.

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Яку допомогу надасть Україні Німеччина

Федеральний уряд Німеччини заявив, що цього разу Україні нададуть:

3 бронемашини Dachs;

70 кулеметів MG3, що встановлюються на танках Leopard 2 та бойові машини Marder (30 – Німеччина вже передала);

запчастини до танків Leopard та машин Marder.

Окрім цього, Україна отримає 60 систем виявлення дронів. Перед цим країні надали вже 30 систем.

В уряді додали, що дрони та Dachs – поставить промисловість, інше – з запасів Бундесверу.

В уряді додали, що фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Там зазначили, що у 2022 році було 2 мільярди євро.

"Кошти спрямують в першу чергу на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов'язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, своєю чергою, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат, понесених ними під час надання підтримки Україні", – зазначили в уряді.

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