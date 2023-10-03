Це рекорд: Німеччина передала Україні техніку на 3,3 мільярда євро

Німеччина продовжує допомагати Україні. Так, нашій державі схвалили експорт військової техніки на суму 3,3 мільярда євро в перші три квартали цього року.

Про це повідомили у міністерстві економіки Німеччини. Як виявилось, за 9 місяців Німеччина вже схвалила експорт озброєнь на суму, яка більша за тогорічні показники.

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Україна отримала техніки від Німеччини на 3,3 мільярда євро

У 2022 році поставки озброєнь становили 8,35 мільярда євро. Цього року вони вже становлять 8,76 мільярда євро.

Зазначається, що Німеччина схвалила експорт військової техніки в Україну на суму 3,3 мільярда євро в перші три квартали року. Таким чином, Україна стала найбільшим одержувачем німецького експорту озброєнь.

До речі, це вже друга за величиною сума експорту в історії Німеччини. У 2021 році цифра становила 9,35 мільярда євро.

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