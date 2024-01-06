Орієнтується на Білий дім: Світан припустив, коли Україна може отримати ракети Taurus

В Німеччині окремі політики продовжують тиснути на Олафа Шольца щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Щоправда, уряд Німеччини поки не готовий піти на такий крок, хоча певні події можуть підштовхнути його до цього.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він переконаний, що рано чи пізно Україна отримає німецькі ракети Taurus, незважаючи на остороги Берліна.

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Берлін озирається на Вашингтон

Точна інформація про кількість такого озброєння, як Taurus, зазвичай засекречена. Але можна припустити, що Берлін має близько 500 ракет цього типу. Виходячи з цього, можна припустити, що Німеччина здатна виготовляти близько 100 Taurus на рік й, відповідно, може в певний момент передати Україні таку кількість ракет.

"Виходячи з практики останніх двох років, всі європейські країни орієнтуються на рішення Білого дому. Загалом, постачання Україні такого типу озброєння залежить від постачання ATACMS. Наскільки я розумію, зв'язка Taurus та 300-кілометрових ATACMS працюватиме так само, як і зв'язка Leopard та Abrams", – припустив Світан.

Відповідно, поки американці не нададуть Україні свої останні версії ATACMS, Берлін шукатиме різні приводи утриматися від постачання Taurus. А коли ці 2 рішення синхронізуються, Україна, імовірно, почне отримувати обидва засоби ураження партіями в десятки штук.

Для яких цілей найкраще пасуватимуть Taurus

Водночас варто наголосити, що Україна не зможе використати Taurus на максимальній для нього дистанції 500 кілометрів, адже Німеччина не дозволить Києву бити своїми ракетами по російській території. А для ураження російських об'єктів на міжнародно визнаній території України цілком вистачає 300-кілометрів, як це показали знищення російських кораблів у Феодосії та Керчі.

Водночас малоймовірно, що Taurus використають для знищення Керченського мосту, тому що на цьому об'єкті висить тавро "ескалації". Втім, це дає Україні й можливість пришвидшити отримання цих ракет, хоча для цього потрібно буде знищити цей незаконний об'єкт власними засобами.

Найкраще для ураження Кримського мосту, на думку Світана, пасуватимуть українські морські дрони. Військовий експерт звертає увагу на те, що українська розробка вже зараз здатна нести до 850 кілограмів вибухівки, які у випадку точного влучання можуть зруйнувати не лише перекриття, а й основу мосту.

"В Криму розташовано принаймні 150 стаціонарних військових об'єктів, які необхідно буде знищити за допомогою Taurus. В цьому сенсі Taurus цікавий тим, що може нести тандемні боєприпаси. Це серйозні бетонобійні боєприпаси, які можуть працювати по укріплених бункерах", – поділився Світан.

Крім того, Taurus може бути ефективним у знищенні російських кораблів у Чорному морі. І з огляду на те, що тиск на Німеччину в питанні надання цих ракет триває вже принаймні пів року, можна сподіватися, що за якийсь час Україна таки дочекається цих ракет для своїх винищувачів.

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