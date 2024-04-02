Путін не почав Третю світову, бо його все влаштовувало, – Німеччина про збиття Су-24 у 2015 році
Відповідь на повітряні напади з боку Росії мають бути нормальним явищем. Адже це не ескалація конфлікту, а захист власної країни.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель. До прикладу вона навела реакцію Туреччини, коли у 2015 році там збили російський винищувач.
До теми Цинічно, але вони праві: чому країни НАТО не збивають російські ракети та БпЛА
"Коли Туреччина збила літак, Путін не почав Третю світову"
В інтерв'ю Віола фон Крамон-Таубадель відповіла на питання, чи мають країни НАТО збивати російські території над своєю територією. Вона наголосила, що безумовно мають.
"Безумовно мають. І я була настільки шокована, коли почула, що, поляки сказали, що спостерігали за цим і бачили, що ракета повертається до українського повітряного простору. Російська ракета увійшла у польський повітряний простір. До того ж це повітряний простір країни НАТО. І тому сигнал для Путіна має бути: "Ні, немає ніякої терпимості до подібних інцидентів, чи це одна секунда, чи 39 секунд, чи п'ять хвилин", – наголосила депутатка.
До прикладу вона навела випадок, який стався у 2015 році. Тоді Туреччина збила російський винищувач Су-24, але Путін не почав Третю світову війну, бо його все влаштовувало.
Я пам'ятаю, як турки пару років тому знищили російську ракету, снаряд, безпілотник чи що там було, коли ця зброя увійшла в їхній повітряний простір. І Путіна це влаштовувало. Він не розпочав Третю світову війну з Туреччиною. Він ніколи б не почав. Він не наважився б. Проте я не думаю, що якщо ми відповімо рішуче, це буде сигналом для Путіна не нападати на європейські країни знову. Я думаю, що відповідь на подібні повітряні напади має бути нормальним явищем, адже це наш захист,
– додала Віола фон Крамон-Таубадель.
Що відомо про збиття Туреччиною російського Су-2424 листопада 2015 року Повітряні сили Туреччини збили російський винищувач Су-24 поблизу сирійсько-турецького кордону. Військові Туреччини попередили нерозпізнаний борт, однак він не відреагував. Протягом 5 хвилин було оголошено близько 10 попереджень, після чого російський борт уразили. Після цього інциденту президент Туреччини наголосив, що дії військових були виправданими, адже російські пілоти не відповідали на попередження, а отже, визначити, чий був винищувач, у повітрі не вдалося.
Російська ракета у Польщі
- Під час масованої атаки 24 березня одна з російських ракет залетіла на територію Польщі. Вона пробула у повітряному просторі 39 секунд, після чого – повернулася в повітряний простір України.
- У Польщі заявили, що не збили ракету, оскільки "вона не несла загрози". Там наголосили, що відслідковували повітряну ціль, втім не бачили необхідності збивати ракету.
- У відповідь на це Польща лише викликала російського посла, однак той, очікувано, не з'явився. Ба більше, він навіть виїхав з Польщі до 9 квітня 2024 року.