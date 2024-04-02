Путін не почав Третю світову, бо його все влаштовувало, – Німеччина про збиття Су-24 у 2015 році

Відповідь на повітряні напади з боку Росії мають бути нормальним явищем. Адже це не ескалація конфлікту, а захист власної країни.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель. До прикладу вона навела реакцію Туреччини, коли у 2015 році там збили російський винищувач.

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"Коли Туреччина збила літак, Путін не почав Третю світову"

В інтерв'ю Віола фон Крамон-Таубадель відповіла на питання, чи мають країни НАТО збивати російські території над своєю територією. Вона наголосила, що безумовно мають.

"Безумовно мають. І я була настільки шокована, коли почула, що, поляки сказали, що спостерігали за цим і бачили, що ракета повертається до українського повітряного простору. Російська ракета увійшла у польський повітряний простір. До того ж це повітряний простір країни НАТО. І тому сигнал для Путіна має бути: "Ні, немає ніякої терпимості до подібних інцидентів, чи це одна секунда, чи 39 секунд, чи п'ять хвилин", – наголосила депутатка.

До прикладу вона навела випадок, який стався у 2015 році. Тоді Туреччина збила російський винищувач Су-24, але Путін не почав Третю світову війну, бо його все влаштовувало.

Я пам'ятаю, як турки пару років тому знищили російську ракету, снаряд, безпілотник чи що там було, коли ця зброя увійшла в їхній повітряний простір. І Путіна це влаштовувало. Він не розпочав Третю світову війну з Туреччиною. Він ніколи б не почав. Він не наважився б. Проте я не думаю, що якщо ми відповімо рішуче, це буде сигналом для Путіна не нападати на європейські країни знову. Я думаю, що відповідь на подібні повітряні напади має бути нормальним явищем, адже це наш захист,

– додала Віола фон Крамон-Таубадель.

Що відомо про збиття Туреччиною російського Су-24 24 листопада 2015 року Повітряні сили Туреччини збили російський винищувач Су-24 поблизу сирійсько-турецького кордону. Військові Туреччини попередили нерозпізнаний борт, однак він не відреагував. Протягом 5 хвилин було оголошено близько 10 попереджень, після чого російський борт уразили. Після цього інциденту президент Туреччини наголосив, що дії військових були виправданими, адже російські пілоти не відповідали на попередження, а отже, визначити, чий був винищувач, у повітрі не вдалося.

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