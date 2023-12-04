Німеччина хоче скоротити видатки до фонду ЄС, з якого купують зброю Україні, – ЗМІ

Журналісти отримали доступ до документу, який свідчить про те, що Німеччина прагне скоротити фінансування фонду Європейського Союзу, звідки кошти йдуть на допомогу України. Вона хоче, щоб прямі поставки також враховувалися як пожертва у структуру.

Скорочення, ймовірно, становитиме 20 мільярдів євро. До цього лише Угорщина виступала проти фінансування озброєння для України через фонд.

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Позиція Німеччини

Журналісти отримали доступ до неофіційного документа, у якому стверджується, що канцлер Олаф Шольц може зірвати майбутні спроби ЄС підтримати боротьбу України проти російського вторгнення.

Німеччина пропонує скоротити суму, яку вона виділяє для України у фонд Європейського Союзу на 20 мільярдів євро. Шольц наголошував, що повністю відданий фінансуванню України, проте рішення Конституційного суду Німеччини ускладнило передачу допомоги.

Військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески до українського пакета в Європейський фонд миру, або у вигляді прямих поставок військового обладнання в Україну,

– йдеться у документі.

У Берліні зазначили, що прямі поставки зброї Україні мають зараховуватися як внески у фонд.

Також у документі повідомляється, нібито Франція прагне припинити поставки зброї через Європейський фонд миру із запасів держав. Країна хоче проводити "загальні закупівлі" у європейських виробників зброї.

Військова допомога Німеччини